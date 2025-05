El puente de la Universidad y Luis de Góngora tendrán radares fijos en 2022

Miriam F. Rua Badajoz Jueves, 18 de noviembre 2021, 07:29 Comenta Compartir

Badajoz tendrá dos nuevos radares fijos el próximo año, que irán instalados en el puente de la Universidad y en la avenida Luis de Góngora, la arteria que conecta el Cerro de Reyes con la carretera de Sevilla.

El Ayuntamiento de Badajoz va a comprar dos cabinas de poste fijo para ampliar los puntos de control de velocidad dentro de la ciudad. De esta manera, los dos cinemómetros fijos que tiene actualmente podrán rotar aleatoriamente entre los dos nuevos puntos elegidos por el flujo de tráfico y el índice de siniestralidad.

En ambos casos, tanto el puente de la Universidad como la avenida Luis de Góngora son avenidas rectas de cuatro carriles sin regulación de semáforos, con una alta circulación de vehículos y peatones. No obstante, la ubicación podría cambiar, advierte el Ayuntamiento, en el caso de que, una vez que se cierre la estadística de siniestralidad de este año de la Policía Local, se detecte un punto negro de tráfico más conflictivo.

El puente de la Universidad ya fue elegido por la Policía Local para instalar uno de los cinco radares pedagógicos que funcionan desde el verano de 2020. El que está actualmente operativo no sanciona, simplemente informa a los conductores de la velocidad a la que circulan en el momento en el que se aproximan a él. Sin embargo, ha permitido pulsar el volumen de tráfico que tiene a diario, siendo el segundo por detrás del colocado en la autopista por el que más vehículos pasan.

El uso de este puente para cruzar a la margen derecha o para entrar a Badajoz desde Portugal se ha incrementado desde que se instaló el radar fijo en el puente Real en 2016, que fue el primero que se puso en la ciudad, y por el crecimiento urbanístico que vine experimentando la margen derecha en los últimos años. Además, tiene mucho tránsito de peatones desde que un año antes se abrió el parque del Guadiana, ya que la ruta por los puentes es una de las más frecuentadas para caminar o hacer deporte.

En el caso de la avenida Luis de Góngora, se trata de una arteria muy utilizada porque da salida directa a la carretera de Sevilla y por tanto es una ruta no solo de coches, si no también de tráfico pesado. Es además una avenida que parte el barrio del Cerro de Reyes en dos, con acceso directo a un colegio y, por tanto, muy transitada por los vecinos del barrio. En 2020, con solo tres meses de diferencia, atropellaron a un hombre de 72 años y a una mujer de 78 en esta avenida.

Con los nuevos dispositivos, habrá seis cabinas y dos medidores que irán rotando para hacer controles aleatorios

Las dos nuevas cabinas se instalarán el próximo año. Con ellas serán seis los puntos fijos de control de velocidad que haya en Badajoz. No obstante, la ciudad solo tiene dos radares por lo que, como hasta ahora, irán rotando entre las diferentes cabinas y solo multarán en dos puntos a la vez. No obstante, las cabinas por sí solas resultan eficaces porque los conductores no saben cuáles sancionan en cada momento.

El primer radar fijo se instaló en Badajoz en 2016 en el puente Real. Al año siguiente, se instaló una segunda cabina en Circunvalación, entre el puente de la Ronda Norte y la rotonda de los Tres Poetas. En 2018 se añadió un tercero en Antonio Masa Campos en sentido Madrid, un poco antes del cruce del Banco de España, y en agosto de 2019 se instaló el último en la avenida de Elvas, a la altura de la Urbanización Guadiana.

A ellos vinieron a sumarse en 2020 los radares pedagógicos, que a diferencia de los anteriores no multan, pero que el Ayuntamiento ha comprobado que cumplen su efecto disuasorio: los conductores corren menos por las avenidas donde están instalados (Juan Sebastián Elcano, puente de la Universidad, Entrepuentes, Adolfo Díaz Ambrona y Jaime Montero de Espinosa). Por ello, ampliará la red con ocho nuevos radares este año y 18 para el año que viene.