La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella Las revistas de moda se han rendido a su elegancia

Irene Toribio Jueves, 16 de octubre 2025, 09:32 Comenta Compartir

María Morais está, desde el pasado 12 de octubre, en boca de todos. La prensa nacional no deja de hablar de la mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y no es para menos. Su elegancia natural, su estilo impecable y su manera de destacar en cada aparición pública la han convertido en la nueva it girl del panorama español.

La prensa nacional se rinde al estilo de María Morais, la mujer de Ignacio Gragera, que se ha convertido en una de las invitadas más comentadas del Día de la Hispanidad. Su aparición en el Palacio Real de Madrid no pasó desapercibida: varios medios de moda y crónica social han coincidido en destacar su look impecable, digno de una auténtica musa del estilo español.

«Lleva dos años siendo una de las mejor vestidas de la Recepción de los Reyes en el Día de la Hispanidad con dos estilismos inspirados en looks que ha llevado la reina Letizia», señalan desde la revista Elle. «Este año la hemos visto deslumbrante con una de las combinaciones de estilo más elegantes que hay», añaden.

Con una camisa blanca de corte clásico y una falda bordada de IQ Collection, la firma de la siempre elegante Inés Domecq, María Morais logró un equilibrio perfecto entre sofisticación y modernidad que ha conquistado a todos. El bordado floral multicolor, el patrón evasé y el bajo con blonda aportaron ese toque artesanal que tanto valora la moda actual. En los pies, salones de ante negro, un fondo de armario infalible, y un bolso de mano rígido pusieron el broche final a un estilismo que respira clase, sutileza y savoir faire.

Ampliar

Vanitatis también se ha rendido a su estilo, hablando de ella como «la invitada que destacó en el Día de la Hispanidad». «Destacando (y mucho) gracias a una puesta en escena impecable, esa mujer que acaparó todas las miradas era María Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera», señalan desde la revista.

Los medios lo tienen claro: María Morais es una mujer a seguir, una nueva referencia de elegancia y estilo en España, capaz de convertir cada aparición en una lección de cómo vestir con gusto y personalidad. No es casual que su nombre empiece a sonar entre las invitadas mejor vestidas del panorama nacional.