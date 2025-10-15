HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El contorno de ojos con ingredientes extremeños que usa la reina Letizia

El contorno de ojos extremeño tiene efecto 'lifting', es ecológico y ha conquistado hasta a la reina Letizia

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:10

Comenta

Cada vez son más quienes apuestan por la cosmética natural y ecológica, y Cherry Eye Contour, el contorno de ojos de la marca extremeña Be Cherry, se ha convertido en uno de los favoritos, incluso de la reina Letizia. ¿Su secreto? Una fórmula concentrada con extracto de cereza que hidrata, protege y revitaliza la delicada piel del contorno de ojos.

La reina eligió este producto durante la feria de cosmética ecológica BioCultura, demostrando una vez más su interés por los cosméticos de esta marca extremeña. Tras ella se encuentran Thais y Ainoha Bernasconi, hermanas de Malpartida de Plasencia, que han apostado por una línea de cosmética basada en la cereza que combina tradición local e innovación en cada fórmula.

El contorno de ojos más extremeño

Este contorno nace de una combinación de ingredientes naturales y potentes como el ácido hialurónico, el escualeno vegetal y las células madre de orquídea, pero su componente estrella es el extracto de cereza, el ingrediente extremeño del que es especialista la marca.

El Cherry Eye Contour está diseñado para «reducir las líneas de expresión, arrugas y bolsas desde las primeras aplicaciones». Un producto que «hidrata y revitaliza la delicada piel alrededor de los ojos, proporcionándole un aspecto más descansado y radiante».

Cosmética con acento extremeño

La conexión con la cereza les viene de familia. La empresa familiar, Espagry Ibérica S. L., se dedica a la venta de cerezas en alcohol para Ferrero. «Vende materia prima para otras industrias», desvelaban Thais y Ainoha hace unos años a HOY. Su apuesta, sin embargo, es el producto finalizado. «Queríamos estar vinculadas a la empresa familiar, pero a través de un proyecto diferente, que fuera nuestro y que fuera innovador. Y así llegamos a Be Cherry, a cosmética a base de cereza, un producto de la tierra con unas notables propiedades antioxidantes que nos liga a la empresa familiar, pero de la mano de algo novedoso y poco explotado», añadían.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  3. 3 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  8. 8

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  9. 9 El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión
  10. 10

    Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El contorno de ojos con ingredientes extremeños que usa la reina Letizia

El contorno de ojos con ingredientes extremeños que usa la reina Letizia