El contorno de ojos con ingredientes extremeños que usa la reina Letizia

Irene Toribio Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:10 Comenta Compartir

Cada vez son más quienes apuestan por la cosmética natural y ecológica, y Cherry Eye Contour, el contorno de ojos de la marca extremeña Be Cherry, se ha convertido en uno de los favoritos, incluso de la reina Letizia. ¿Su secreto? Una fórmula concentrada con extracto de cereza que hidrata, protege y revitaliza la delicada piel del contorno de ojos.

La reina eligió este producto durante la feria de cosmética ecológica BioCultura, demostrando una vez más su interés por los cosméticos de esta marca extremeña. Tras ella se encuentran Thais y Ainoha Bernasconi, hermanas de Malpartida de Plasencia, que han apostado por una línea de cosmética basada en la cereza que combina tradición local e innovación en cada fórmula.

El contorno de ojos más extremeño

Este contorno nace de una combinación de ingredientes naturales y potentes como el ácido hialurónico, el escualeno vegetal y las células madre de orquídea, pero su componente estrella es el extracto de cereza, el ingrediente extremeño del que es especialista la marca.

El Cherry Eye Contour está diseñado para «reducir las líneas de expresión, arrugas y bolsas desde las primeras aplicaciones». Un producto que «hidrata y revitaliza la delicada piel alrededor de los ojos, proporcionándole un aspecto más descansado y radiante».

Cosmética con acento extremeño

La conexión con la cereza les viene de familia. La empresa familiar, Espagry Ibérica S. L., se dedica a la venta de cerezas en alcohol para Ferrero. «Vende materia prima para otras industrias», desvelaban Thais y Ainoha hace unos años a HOY. Su apuesta, sin embargo, es el producto finalizado. «Queríamos estar vinculadas a la empresa familiar, pero a través de un proyecto diferente, que fuera nuestro y que fuera innovador. Y así llegamos a Be Cherry, a cosmética a base de cereza, un producto de la tierra con unas notables propiedades antioxidantes que nos liga a la empresa familiar, pero de la mano de algo novedoso y poco explotado», añadían.