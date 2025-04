El PP aprueba en solitario los presupuestos de la subida salarial de Policía y Bomberos

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, sacó este jueves adelante en solitario los primeros presupuestos de este mandato. Son, también, los primeros del PP con ... mayoría absoluta desde 2015 y los más altos de la historia de la ciudad, con 139,2 millones de euros si se incluyen sus organismos autónomos. También son las cuentas del aumento salarial para los policías y los bomberos, un incremento que tiene a la Intervención en contra.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Badajoz votó en dos ocasiones. La primera, la relativa al presupuesto general del Ayuntamiento, tuvo en contra al PSOE mientras que Vox se abstuvo. En la segunda, relativa a la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y en la que se recogen los cambios salariales, tanto Vox como PSOE no dijeron ni que sí, ni que no. Se abstuvieron. Los 14 votos del PP en un salón de 27 concejales les permitió aprobar los números.

Entre el público había representantes sindicales de bomberos y policías. Al término, se felicitaron con los concejales por un acuerdo que tiene en contra a la Intervención municipal.

Como adelantó HOY, la interventora municipal, Raquel Rodríguez, ha plasmado su desaprobación en el informe de los presupuestos. Habitualmente, se sienta en la presidencia del pleno junto al alcalde y el secretario. Este jueves estaba ausente, pero aun así su informe sobrevoló la sala y se aludió a él en varias ocasiones.

Desde el PSOE, el edil Alejandro Mendoza, afirmó: «Nos inquieta que se quiera aprobar un presupuesto con un informe de Intervención en contra. Nos parece una falta de respeto y una arbitrariedad».

"Nos inquieta que se quiera aprobar un presupuesto con un informe de Intervención en contra" Alejandro Mendoza Concejal del PSOE

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, matizó sus palabras de esta semana, cuando calificó las advertencias de la interventora de «opiniones subjetivas». Dijo que los informes de los auditores contienen «observaciones», dando a entender que se refería a ello cuando habló de «opiniones». Pero insistió en que «en ningún caso invalida los acuerdos».

Como ya indicó HOY no supone un bloqueo a las cuentas, pero sí un toque de atención por parte de uno de los tres funcionarios de mayor rango del Ayuntamiento que, además, se encarga de la fiscalización municipal.

"El informe en ningún caso invalida los acuerdos" Javier Gijón Concejal de Hacienda

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, insistió en que «había un conflicto latente (con policías y bomberos) y gracias a Gema Cortés (concejala de Policía), Eladio Buzo (de Recursos Humanos), al alcalde, Ignacio Gragera, y al apoyo en bloque del grupo este conflicto ha quedado resuelto».

El salario de los policías crece en 280 euros por 14 pagas este año a cambio de realizar tres servicios extraordinario de la unidad del 092 y dos en el resto de unidades. En 2025 se les pagarían 400 euros más por seis y ocho servicios extraordinarios, respectivamente. Este plus llamado ATE (Atención de Eventos) se fusionará con el que obliga a realizar cinco turnos extraordinarios al año, según explicaron ayer.

En el caso de los Bomberos, introducen un nuevo plus 24x365 que engloba otros conceptos actuales y los sustituye por 24 horas en domingo y 82 horas en festivos de promedio anual. En tal caso, el aumento es de 222,57 euros al mes este año y 389,14 al mes en 2025.

Para la administración general, el aumento oscilará de los 60 euros de los auxiliares a los 200 euros de los jefes de servicio por 14 pagas a cambio de tres horas de trabajo más al mes. En 2025, se les exigen seis horas más al mes y se duplican las cantidades.

137,6 millones de euros

Más allá del incremento salarial, el Ayuntamiento aprobó las cuentas más altas de su historia, con 137,6 millones para el Ayuntamiento y 139,2 si se tienen en cuenta los organismos autónomos.

Vox y el PSOE coincidieron en el peso que las subcontratas van teniendo en el presupuesto municipal. Hay dinero para que una empresa se haga cargo de todas las bibliotecas y para que otra se encargue de todas las zonas verdes desde el Gurugú hasta el Faro.

El edil de Vox, Carlos Pérez, apuntó que van a amortizar ocho plazas del servicio de grúa y aseveró que están dejando morir el servicio para contratar a una empresa. La concejala socialista Sandra Caballero también fue crítica: «La privatización impide invertir en la ciudad de Badajoz».

"La privatización impide invertir en la ciudad de Badajoz" Sandra Caballero Concejala del PSOE

El alcalde le respondió después que privatizar implicaría cobrar al ciudadano que recibe esos servicios, y que eso no se hace. Por eso él defiende que se trata de una colaboración público-privada.

"No es privatizar porque no cobramos al ciudadano, es colaboración público-privada" Ignacio Gragera Alcalde de Badajoz

Sandra Caballero afirmó que son unas cuentas poco inversoras, dado que solo destina el 5,74% del gasto a obras. Además, financian la mayor parte de los proyectos con la venta de suelo. «¿Y si no se venden, no hay inversiones?», se preguntó. 8,8 de los 11,6 millones de euros proceden de la subasta de ese suelo, mientras que el resto se toma de los recursos ordinarios. Caballero leyó parte del programa electoral del PP, donde prometen recuperar El Pico, algo que no aparece entre las inversiones.

El edil de Hacienda, Javier Gijón, defendió que en los últimos años se han invertido 88 millones de euros con cargo a los ahorros y que no aparecen en presupuestos. Pero también enumeró las inversiones de estas cuentas. Entre ellas, un nuevo centro de protección animal, las obras del Campillo o la renovación del Paseo de la Radio en el Cerro de Reyes y de la Plaza de Santa María de la Cabeza.

Gijón pidió el voto favorable a los tres concejales de Vox, dado que han asumido nueve de las diez propuestas que les entregaron. Entre ellas, eliminar los eucaliptos del Fuerte de San Cristóbal o recuperar la zona más degradada del parque de Tres Arroyos.

El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, criticó la subida del recibo del agua un 58% este mes. Justificó su abstención en las votaciones en que aún deben comprobar que ejecutan sus propuestas y añadió, además, que darles su voto sería «entregarles un cheque en blanco» que no necesitan porque tienen mayoría absoluta.

Tanto el concejal de Hacienda como el alcalde recordaron al PSOE que en diciembre le pidieron al grupo socialista que enviara sus medidas y que no lo han hecho.