El Ayuntamiento de Badajoz afirma que «es legal» la subida salarial de policías y bomberos

El Ayuntamiento de Badajoz ha señalado en cuanto a los informes emitidos por la Intervención en relación a los Presupuestos Municipales para 2024 y ... respecto a las subidas salariales que contemplan para determinados colectivos que en ellos se reconoce que, «tal y como ha constatado» el secretario general del consistorio, el concepto retributivo para servicios extraordinarios tanto de Bomberos, Policía Local y Administración General «es legal y se dispone de crédito suficiente para ejecutarlo».

En este punto y a tenor de los tres informes emitidos por intervención, el equipo de gobierno ha detallado que uno de ellos es favorable, el que afecta a la Administración General, y en los otros dos, referidos a los cuerpos de Policía Local y Bomberos, «se añaden recomendaciones y opiniones desfavorables».

«Estas opiniones no son vinculantes, ya que no afectan ni a la legalidad del concepto ni al crédito disponible para ejecutar estas subidas. Se cuestiona la voluntariedad, pero eso no depende de la fiscalización previa en ningún caso, es una opinión subjetiva. Se trata de un criterio de control financiero que nosotros no compartimos», ha remarcado, para aseverar: «Las opiniones las escuchamos y las valoramos, pero nuestra obligación es avanzar y en ello estamos».

Del mismo modo, ha sostenido que «no se está hablando de la legalidad de los tres acuerdos», sino «de la arbitrariedad de las cuantías de los mismos, en lo que afecta únicamente a policía y bomberos, siendo las tres modificaciones de complementos iguales». «No compartimos, por tanto, que haya informes diferenciados».

Trámite legal establecido

En este punto, el criterio de la Secretaría General «deja claro» que el procedimiento de aprobación es el «correcto». «Es legal en el fondo y la forma y hay crédito presupuestario suficiente. Por tanto, nos reafirmamos en que el concepto retributivo es legal y se ha cumplido el trámite legal establecido de forma escrupulosa», han indicado fuentes municipales tras los informes del servicio municipal de Intervención respecto a las subidas salariales que el Ayuntamiento de Badajoz va a aplicar a la Administración General, Policía Local y a los bomberos.

A este respecto y en relación a las opiniones de la Intervención General sobre la modificación de los complementos específicos de la Administración General Bomberos y Policía Local, el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha detallado que dichas modificaciones «han sido avaladas legalmente por la Secretaría General del ayuntamiento, como así reconoce el propio informe de la Intervención General».

Asimismo, ha continuado, «dichas medidas cuentan con crédito necesario y suficiente para llevarse a cabo, y de ahí su inclusión en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Badajoz» y «son la solución provisional» de cara a «poder poner normalidad en el día a día de nuestra ciudad, sobre todo en lo relacionado con policías y bomberos».

Para Gijón, las informaciones de este informe de intervención «son meras opiniones que no invalidan la validez legal de los acuerdos llevados a cabo, así como de las decisiones tomadas por este Ayuntamiento de Badajoz».

Cabe recordar que el incremento salarial para la Policía Local se basa en la creación de un nuevo concepto denominado ATE (Atención de Eventos) con el que se abonan servicios extraordinarios de manera voluntaria y anual. Respecto a los bomberos, el incremento salarial se basa en la creación del complemento llamado '24 por 365' para dar cobertura a los domingos y festivos.

En cuanto al incremento salarial para los trabajadores de la Administración General se realiza a través de un complemento específico denominado 'Refuerzo de tarde'.