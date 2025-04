La Intervención municipal desaprueba la subida salarial a policías y bomberos

Son solo tres páginas en un informe de 71, pero son demoledoras. La Intervención municipal desaprueba el incremento salarial que contemplan los presupuestos del Ayuntamiento ... para policías locales y bomberos. No significa que la interventora municipal bloquee estos aumentos, pero sí que deja clara su oposición.

La interventora, Raquel Rodríguez Román, recuerda en su informe sobre los presupuestos que los informes de control financiero previos a estos aumentos para policías y bomberos han sido negativos y cita otras dudas recogidas en informes de Recursos Humanos.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha esperado a presentar los presupuestos hasta la semana pasada, cuando ya tenía pactado con el sindicato mayoritario, CSIF, y el de policías y bomberos, Aspolobba, la subida salarial a estos dos servicios. Ahí se recoge también creación de un plus para otros grupos de la administración general a cambio de trabajar tres horas al mes en una tarde. Pero USO, UGT y CC OO están en contra porque el acuerdo excluye a la mitad de la plantilla.

Con ese acuerdo, los policías locales y los bomberos serán de los más beneficiados. Los agentes percibirán un nuevo complemento por 'atención a eventos' que les reportará 3.920 euros brutos para este año y 5.600 euros el próximo. A cambio, los agentes tendrán que realizar una serie de servicios extraordinarios.

Según la Intervención, no está «justificada y motivada la cuantía y el importe establecidos para el concepto atención de eventos». Estima que el importe no guarda relación ni con complementos similares recogidos en el catálogo de puestos de trabajo ni con la cifra establecida para gratificaciones por servicios extraordinarios. «Las cuantías establecidas son totalmente desproporcionadas con respecto a la propuesta de mejora para otros colectivos municipales por la realización de jornadas adicionales que se tramita en paralelo», señala en relación al plus voluntario de tarde.

Además, la interventora añade que «la retribución del concepto por atención de eventos en 2024 por la realización de menos jornadas que las que serán realizadas en 2025 no estaría justificada en ningún caso, no resulta procedente, es contraria al principio de eficiencia en el gasto público, y contraria por tanto al ordenamiento jurídico, constituyendo una evidente arbitrariedad».

«Constituye una evidente irregularidad la compensación doble por la realización de eventos» en la Policía Local

El servicio que fiscaliza el Ayuntamiento prosigue que «constituye una evidente irregularidad la compensación doble por la realización de eventos que se produce en el colectivo de policías encuadrado en los denominados grupos operativos, que además del incremento retributivo previsto en su CE (complemento específico), llevan aparejada la compensación adicional en días de descanso».

Entre otras cosas, cuestiona el carácter de voluntariedad del complemento y apunta que hace «nuevamente depender» los eventos de la disposición de los efectivos. Este año, el Ayuntamiento suspendió la Vuelta al Baluarte y el Maratón por falta de policías.

Bomberos

Además, la Intervención «no ve posible» aplicar el plus de eventos a los agentes en segunda actividad y tampoco entiende «la armonización del complemento de peligrosidad a todas las categorías policiales».

Para los bomberos, el incremento será de 3.115 euros este año y de 5.447 euros en 2025. A cambio, estos funcionarios verán agrupados una serie de complementos. Tendrán que hacer un turno de 24 horas un domingo al mes y 82 horas de promedio anual en festivos.

La Intervención recuerda que el informe definitivo de control financiero previo es también negativo. En él se recoge que este plus, llamado 24x365, supone una reestructuración de las jornadas de forma que «los bomberos trabajan más domingos y festivos a cambio de una retribución mayor (como es lógico), pero no se incrementa el número de jornadas disponibles». «Es más –continúa– disminuyen en cómputo anual (...) y esto puede provocar un aumento de las denominadas sustituciones, que vienen creciendo exponencialmente en los últimos tiempos para cubrir los turnos con el número de efectivos que exige el reglamento (10+1)».

Raquel Rodríguez Román advierte que «no es posible continuar con el abono de complementos estructurales y permanentes (las sustituciones) que no existen contemplados en las normas aplicables a los empleados públicos locales».

Recién incorporados 34.000 euros brutos es el salario que recibe un agente de Policía Local (grupo C1) al incorporarse. El de un bombero (grupo C2, con sistema de respuesta) es de 36.000 euros.

Tampoco considera «motivado y justificado» el importe del concepto 24x365. Ni por qué se incrementa en 2025 con respecto a 2024 cuando realizarán los mismos servicios.

El acuerdo recoge la promoción interna del grupo C2 a C1 en bomberos, lo que considera «una declaración de intenciones». «En ningún caso, la aprobación de este punto creará un derecho subjetivo efectivo directamente exigible por el colectivo», resalta.