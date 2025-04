Badajoz aprueba el 'tarifazo' del agua

Habrá «tarifazo» en el recibo del agua. Así se refieren a él desde el PSOE, que estuvo en contra del aumento de precios en la ... aprobación inicial de la ordenanza que incrementa el recibo de los pacenses hasta un 58% y que este jueves ha vuelto a decir 'no' al cambio. Los tres ediles de Vox se han abstenido, pero la mayoría absoluta del PP ha aprobado en solitario los nuevos precios en el pleno ordinario que se ha celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Badajoz.

El primer teniente de alcalde, Carlos Urueña, explicó que tanto Facua como la federación de asociaciones de vecinos de barriadas y pedanías Siglo XXI han presentado alegaciones, pero han sido descartadas. Entre otros motivos, argumentó, porque una de esas alegaciones venía a denunciar que no se habían cumplido todos los trámites administrativos al confundir el tipo de ordenanza del que se trata. No es una norma fiscal, ha dicho, sino una ordenanza de precios públicos de agua.

Por otro lado, porque el incremento inmediato de las tarifas es «necesario» para reequilibrar el servicio. Hasta ahora, el Ayuntamiento ha pagado el desfase entre lo que cuesta realmente llevar el agua a los domicilios y el importe que pagan los usuarios. Para afrontar esa diferencia entre enero y junio de este año, el Ayuntamiento ha reservado tres millones de euros. El incremento de los precios se ha calculado para obtener seis millones de euros más cada año.

El dinero que ahora se ahorrará el Ayuntamiento, según ha recordado el alcalde, Ignacio Gragera, esta mañana, servirá para realizar un plan director en las redes de agua y mejorar las infraestructuras. También ha incidido en que el aumento supondrá una media de cinco euros al mes para la mayoría de los usuarios, aunque porcentualmente suponga un 58%. «Es absolutamente obligado para tener fondos suficientes con los que renovar las redes y ese es el único motivo. Entiendo que haya quien no esté de acuerdo, pero es absolutamente obligado».

El gobierno municipal ha presentado por la vía de urgencia la ordenanza para que entre en vigor en las próximas fechas con el único apoyo del PP.

La concejala socialista Sandra Caballero ha mostrado su rechazo, considera que es un «tarifazo» y se pregunta por qué no se han ido actualizando los precios de forma progresiva en la última década en lugar de congelar el recibo. Por su parte, el edil de Vox Carlos Pérez ha pedido una implantación progresiva, algo que ha rechazado el PP.

Más dinero para la piscina de la margen derecha

Los precios del agua es uno de los asuntos del día aproados por el pleno, pero no el único.

El Ayuntamiento de Badajoz pagará 170.000 euros a la Junta de Extremadura en concepto de intereses de demora por no haber terminado la piscina de la margen derecha.

El Ayuntamiento devolvió esta primavera 2,1 millones de euros que la Junta había aportado en la etapa de Guillermo Fernández Vara para que Badajoz contara con una piscina olímpica y cubierta retráctil, que sirviera para competiciones deportivas en invierno y uso veraniego de los pacenses.

Ese apoyo durante los gobiernos del PSOE y la reclamación del dinero por parte del gobierno del PP ha sido el debate que ha impulsado el grupo municipal socialista. Su portavoz, Ricardo Cabezas, ha insistido en que «el buenismo de Guardiola no tiene nada que ver con el buenismo de Vara. ¿Cuántas prórrogas dio Vara a la obra? Él dijo que había que ayudar y tendió la mano». De hecho, en su intervención llegó a decir que la Junta socialista dio por buenos documentos municipales relacionados con el contrato y su ejecución que podían haberse puesto en dudas, así como que serán todos los pacenses los que abonen los 170.000 euros que reclama la Junta de Extremadura en concepto de demora.

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, quiso realizar un paralelismo entre esta obra empantanada y la ampliación de la residencia de mayores de la Granadilla. Ambas estaban a cargo de la misma constructora, que ha quebrado. Pero Cabezas incidió en que los problemas de la obra son anteriores a la empresa. Se debe a que el precio de la licitación salió demasiado ajustado. «Aquí no cuadran los números, dijo desde el primer momento el concejal socialista Pedro Miranda».

El alcalde, Ignacio Gragera, aseguró que la Junta no podía conceder más prórrogas a las obras y que es necesario devolver los 170.000 euros a la Junta en concepto de intereses de demora tras haber devuelto los 2,1 millones de euros que aportó por no haber concluido las obras. Por ser una obligación, PSOE y Vox han aprobado el pago, pero eso no significa que el PSOE esté de acuerdo.

Ahora, el Ayuntamiento y la Junta negocian un nuevo convenio que financie la piscina. De momento, las obras continúan paradas y no existe una fecha de reactivación. El proceso para ello será largo. Tras firmar pactar la financiación, el Ayuntamiento tendrá que sacar de nuevo la obra a concurso, adjudicarla y, después, dar tiempo a su ejecución.

Sin cubierta en la pista deportiva del Cerro Gordo

Por otro lado, los tres partidos han coincidido en denominar las nuevas instalaciones deportivas y sociales de Suerte de Saavedra como Paco Herrero, en homenaje al que fuera jugado de fútbol y entrenador. El portavoz socialista Ricardo Cabezas ha propuesto su nombramiento como Hijo Adoptivo de Badajoz y el alcalde ha respondido que «recogía el guante».

En cuanto a instalaciones deportivas, la Fundación Municipal de Deportes ha aprobado cambios en distintas partidas que suman 325.000 euros. Las detrae del proyecto para instalar cubiertas en la pista del Cerro Gordo para ampliar el proyecto y cubrirlo de manera que se pueda realizar deporte en días de lluvia y viento. Incluye este proyecto en una nueva fuente de financiación, la de Agenda Urbana, mientras que con ese dinero que inicialmente se tomaba del plan de impulso a la economía local se deriva a otros proyectos. Algunos, como la renovación de las pistas de La Paz y María Auxiliadora, se quedaron desiertos porque el presupuesto era insuficiente, y ahora se va ampliar. Al igual que destinan fondos para el arreglo del campo de fútbol de césped de la Granadilla y la instalación de más tornos en los accesos de las instalaciones deportivas municipales.