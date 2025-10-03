HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 3 de octubre, en Extremadura?
El robot con mascota ha sido uno de los grandes atractivos de la feria. J. V. Arnelas
Potencial Digital 2025

Potencial Digital atrae a 8.500 personas hasta Badajoz

El congreso extremeño sobre Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Robotización y Transformación Digital cierra este viernes con éxito de público

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:00

Comenta

La segunda edición de las jornadas Potencial Digital ha atraído a 8.500, entre los 7.000 presenciales y los otros 1.500 ... que han seguido las sesiones por streaming este jueves y viernes. La Junta de Extremadura, impulsora del congreso extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica llamado Potencia Digital 2025, celebra los datos, que superan las expectativas.

