Potencial Digital atrae a 8.500 personas hasta Badajoz

La segunda edición de las jornadas Potencial Digital ha atraído a 8.500, entre los 7.000 presenciales y los otros 1.500 ... que han seguido las sesiones por streaming este jueves y viernes. La Junta de Extremadura, impulsora del congreso extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica llamado Potencia Digital 2025, celebra los datos, que superan las expectativas.

La cita está organizada por la Consejería de Economía, cuyo titular, Guillermo Santamaría, ha celebrado los resultados en la clausura. «En este congreso se cumplen los ejes de nuestra estrategia de Transformación Digital para Extremadura«, una región que la Junta considera »en puestos de cabeza de la Cuarta Revolución Industrial«.

Para impulsar la transformación digital, han creado la segunda edición de esta cita. Ha desarrollado más de 60 actividades entre conferencias, mesas redondas, talleres prácticos, pitch de startups, zonas inmersivas, experiencias interactivas y charlas dirigidas a estudiantes. Las jornadas han incluido otras actividades, como el campeonato de España de vuelo de drones por equipos.

La Dirección General de Digitalización Regional ha sido la encargada de poner en marcha las jornadas. Su responsable, Jesús Coslado, explica el objetivo. «Se quiere convertir a Extremadura en un polo tecnológico atrayendo inversiones». Para ello han organizado estas jornadas pensando «en el potencial de talentos y plasmarlo en eventos, contando con las grandes empresas como Dell Technologies, Google Cloud, IBM, SAP, Accenture, Palo Alto Networks o Proofpoint, y con empresas que desde Extremadura venden a todo el mundo. Puede que sean desconocidas dentro de la región, pero muy conocidas fuera».

«Se quiere convertir a Extremadura en polo tecnológico atrayendo inversiones» Jesús Coslado Director general de Digitalización

El fin del congreso es «atraer al público en general a las tecnologías y a los estudiantes a carreras steam para ampliar el perfil de campo tecnológico de cara a que los grandes proyectos que se van a desarrollaron en Navalmoral de la Mata, Cáceres y Badajoz cuenten con recursos para esas industrias tecnológicas».

Coslado subraya la importancia de atraer «nómadas digitales» a la región, que suelen trabajar para grandes multinacionales a distancia y buscan calidad de vida que pueden tener en Extremadura.

Para ello, la organización hizo hincapié en contar con conferenciantes de primer nivel que atrajeran a seguidores. Entre ellos, el divulgador Marc Vidal, que abrió las jornadas; a David Vivancos, que las cerró; y a otros muy conocidos como Marc O'regan o los responsables de The Clueless.

Se ha hablado del presente y futuro del desarrollo de la computación aplicada a ordenadores, de markentig virtual, de transformación digital y de digitalización. Para atraer a estudiantes han contado con el comunicador Suko el Espía, que habló sobre creatividad y tecnología.

La primera edición se celebró en Cáceres y esta segunda en Badajoz. La idea es volver a la capital cacereña en 2026, aunque deben encontrar espacios con aforo suficiente para poder acoger a un mínimo de 8.000 asistentes porque el objetivo es seguir creciendo.