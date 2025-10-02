El futuro tecnológico ya está aquí

Empresarios que buscan acercarse a la Inteligencia Artificial (IA) y conocer cómo puede ayudarles en sus tareas; estudiantes de FP que quieren encaminar ... su vida laboral a la ciberseguridad; firmas extremeñas que están ya subidas al carro de la robotización y quieren darse a conocer. Estos son algunos perfiles que se reúnen este jueves y mañana viernes en Ifeba, dentro del congreso extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica llamado Potencia Digital 2025 que ha inaugurado esta mañana la presidenta extremeña, María Guardiola.

Por los pasillos andaba Juan Ruiz Subirán, empresario pacense de Baby Erasmus y que este verano ha empezado a usar IA en su negocio. El suyo es un centro de educación infantil de habla inglesa para niños de entre cero y seis años ubicado en las Vaguadas. Este curso ya se beneficia de la Inteligencia Artificial, que le compone canciones con el vocabulario de cada temario en pocos minutos. «Vengo a ver en qué está avanzado la Inteligencia Artificial en Educación para implementarla en nuestro centro y generar nuevos recursos. Somos un sector un poco raro para la IA; pero me he dado cuenta de que ofrece posibilidades», reconoce.

Este verano realizó un curso de IA aplicada a la Educación y ha creado juegos, contenidos con imágenes y actividades en inglés. «No son para los niños, sino para que los profesores creen recursos muy específicos adaptados a cada niño y a cada aula«. Admite que si hubiera recurrido a una empresa tradicional, estos recursos podrían haberle costado más de 10.000 euros. Pero con estas tecnologías solo ha pagado unos 300. »Encima, permite hacerlo más personificado a más velocidad«.

No le da miedo que la IA se equivoque porque él y su equipo detecta los fallos. «Evidentemente estos errores no los hubiera cometido un profesional, pero son reconocibles y fácilmente subsanables por nosotros. Creo que cuando la gente descubra lo fácil que es y las prestaciones que ofrece, todo el mundo se va a subir al carro«.

Dentro del carro están ya los estudiantes de distintos grados del instituto Castelar de Badajoz, que ofrece una formación amplia en nuevas tecnologías. Emilio Pocostales , José Luis Gómez Fernández y José Manuel Granjo Márquez estudian el segundo y último curso de 'Administración y Sistemas Informáticos en Red', un ciclo formativo de grado superior (FP). Todos han ido a escuchar una de las charlas sobre ciberseguridad de Potencia Digital 2025.

Y, de paso, saber qué se mueve en este mundo laboral. «Espero encontrar alguna empresa en la que pueda trabajar», explica Emilio Pocostales. A José Manuel Grajo le gustaría seguir formándose después de este curso «para tener mejor futuro y ganar algo más de dinero«. Entre sus metas, el grado de Desarrollo de Aplicaciones Móviles (DAM) o ciberseguridad.

Ampliar Emilio Pocostales, José Luis Gómez y Juan Manuel Granjo. J. V. Arnelas

De ciberseguridad hablan en el expositor de la Fundación Innovasur, que tiene sede en Jaén y que está representada estos días por José Antonio López. Pone un ejemplo diario de la importancia de la ciberseguridad. A través de una llamada al teléfono móvil que se presente como un portal de empleo, por ejemplo, y que pueda hacer a quien la recibe caer en una estafa. «La ciberseguridad es la Policía del mundo ciber, donde los agentes no tienen los mismos recursos. Son técnicas, herramientas y procedimientos que ayudan a las personas y empresas a securizar sus redes«.

«Nuestro objetivo es trasladar los conocimientos que tenemos por nuestro trabajo en ciberseguridad, analítica de datos e inteligencia artificial a nuevas generaciones y a personas que están en posición de reciclarse profesionalmente. Cuesta acceder a estos conocimientos, bien porque es una formación cara o porque son complejos de adquirir«. Y, de paso, incorporar a trabajadores a su plantilla.

López dice que el congreso extremeño es un punto de reunión de empresas de todos estos sectores y que merece la pena enseñar aquí sus funciones.

Una empresa puntera es Coveless Robotic Solutions, con sede en el Polígono Industrial El Nevero, desde donde trabaja a empresas de otros muchos sitios. Su sector es la robotización y automatización. Desarrolla soluciones a medida y entre sus clientes están Apis, Conesa y Thales Alenia Space, que es el mayor fabricante de satélites europeo.

Ampliar Robot de la empresa pacense Coveless, que ofrece soluciones de robotización y automatización. J. V. Arnelas

Carlos y Manuel explican sus funciones, con las que diseñan soluciones de automatización industrial. Como un robot para mover engranajes, o apilar palés. Todo esto permitir realizar las funciones de manera ágil y puede hacer que las empresas ahorren en costes de personal, pero sobre todo que ganen en seguridad para sus trabajadores. Ahorran tareas pesadas y los robots paran en cuanto detectan que golpean algo. Además, facilitan la recolección de datos que después analizan las empresas para optimizar sus recursos.

Las empresas extremeñas se abren al nuevo mundo digital. Es el caso de Insertus, una firma cacereña que ofrece «rutas teatralizadas inmersivas para atraer hasta la capital a turistas del siglo XXI». Dicho de otra manera, desde el sofá de casa y con el teléfono móvil se pueden visitar los monumentos de Cáceres gracias a obras de teatros que cuentan la historia en los escenarios reales donde ocurrieron. Eva Wan Sayago presenta por primera vez esta web-app de realidad aumentada en el congreso. «Con el móvil puedes ir de turismo, sin guías y sin horarios» a través de www.virtuartour.com. «Esto es parte del futuro porque el turismo ha cambiado, cada vez el turista va menos a punto de información y busca los datos en Internet«.