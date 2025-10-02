HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una asistente prueba unas gafas de realidad virtual en Potencia Digital 2025. J. V. Arnelas
Potencia Digital 2025

El futuro tecnológico ya está aquí

Ifeba reúne a 7.000 personas que buscan actualizarse en un encuentro impulsado por la Junta y que gira en torno a la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial, Robótica y Transformación Digital

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:03

Empresarios que buscan acercarse a la Inteligencia Artificial (IA) y conocer cómo puede ayudarles en sus tareas; estudiantes de FP que quieren encaminar ... su vida laboral a la ciberseguridad; firmas extremeñas que están ya subidas al carro de la robotización y quieren darse a conocer. Estos son algunos perfiles que se reúnen este jueves y mañana viernes en Ifeba, dentro del congreso extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica llamado Potencia Digital 2025 que ha inaugurado esta mañana la presidenta extremeña, María Guardiola.

