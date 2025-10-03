La Fórmula 1 de los drones se disputa en Badajoz

Cuatro equipos y ocho pilotos, en carreras de tres en tres grupos. Gana el que dé más vueltas al circuito instalado en los exteriores de ... Ifeba, en una pista de tierra con obstáculos hinchables y cubierta por una red. En carreras de pocos minutos, pero que se han sucedido toda la mañana de este viernes, Badajoz ha acogido el Gaelic GP Drone Race. Esto es, la primera edición del campeonato de España de vuelo de drones por equipos.

La competición se ha incluido en el congreso extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica llamado Potencia Digital 2025. Desde este jueves y hasta el mediodía de este viernes, Ifeba se ha convertido en punto de encuentro de especialistas, empresas, estudiantes y curiosos. Los cálculos apuntan a que 7.000 personas han pasado por la institución ferial para visitar unas jornadas que giran en torno a Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Automatización y Robótica, y Transformación Digital.

El mayor peso del congreso tiene que ver con las oportunidades de empleo que abre la digitalización y la necesidad del reciclaje laboral ante las nuevas expectativas. Ha habido conferencias de mucho nivel, como la que este viernes ha ofrecido The Cluelees para explicar la creación de avatares que compran las empresas como imagen de marca en lugar de modelos de carne y hueso. La 'instagramer' @fit_aitana es un ejemplo de alma digital con 381.000 seguidores. Pero, también, a pie de feria se puede hablar con gente que ha hecho de la tecnologías más modernas su trabajo.

Es el caso de Daniel Doncel, un joven vasco de 26 años que ha acudido a Badajoz con la organización del campeonato de drones y que ha encontrado en los drones su modo de vida.

Con 16 empezó a hacer fotos y vídeos en salas de fiesta. Así empezó a trabajar en el sector audiovisual. Poco a poco se fue acercando a los drones y comenzó a usarlos para grabar imágenes. Ha desarrollado tal habilidad que hoy esas grabaciones son requeridas por productoras e instituciones, un trabajo que le reporta bastante más ingresos que un vídeo tradicional. Puede llegar a ganar entre 600 y 700 euros por una jornada laboral para grandes producciones. Él pone sus drones, a los que coloca cámaras de cine (ya muy reducidas) y es capaz de hacer pasar estos objetos voladores entre personas o entre otros espacios muy reducidos como botas de vino. Así que lo tiene claro: Los vídeos con drones son hoy gran parte de su negocio.

Los vídeos con drones son hoy gran parte de su negocio Daniel Doncel

Todo esto lo explica a HOY en un paréntesis del campeonato de España por equipos de vuelos de drones, donde graba imágenes que permiten tener la misma visión de los pilotos en las competiciones. Los jugadores se sientan en los exteriores del circuito y se ponen gafas con las que ven como si ellos mismos estuvieran dentro del dron en ese momento. La visión no es de 360 grados, no pueden ver si otro aparato volador se les acerca, pero sí es la misma que tendían si viajaran dentro de él.

Ampliar La pista por la que vuelan los drones. J. V. Arnelas

La organización ha ido pasando algunas de estas 'gafas de vista en primera persona' entre el público sentado en las gradas, a quienes avisa que puede resultar mareante porque los movimientos son muy rápidos, con giros constantes para salvar los obstáculos y en círculos. Pero hay a quien le gusta.

La Real Federación Aeronáutica Española, que apoya la organización del encuentro promovido por el Club Gaelic GP, tiene contabilizados unos 150 pilotos semiprofesionales en España. Los encuadra dentro de los multirotores. El representante de la federación que ha viajado a Badajoz es José Manuel Martínez, quien explica que las carreras individuales de drones vienen a ser como una prueba de 100 metros lisos en atletismo, mientras que estas por equipos equivalen a una de 400 metros con relevos. «Aquí no gana el más rápido, sino el más hábil». Es, además, uno de los pocos deportes que se desarrolla en una única categoría, sin tener en cuenta edad ni sexo ni discapacidad. «Somos un deporte inclusivo», explica.

En Potencia Digital, además de la competición en sí, han organizado talleres y exhibiciones con el objetivo de que los jóvenes aprendan sobre su diseño, construcción y programación. Y, también, de las puertas que abre en el mundo laboral.