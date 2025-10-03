HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Fórmula 1 de los drones se disputa en Badajoz

Potencia Digital 2025

La Fórmula 1 de los drones se disputa en Badajoz

El campeonato de España de vuelo de drones por equipos se ha desarrollado este viernes en Ifeba, dentro del congreso Potencia Digital 2025 por el que han pasado 7.000 personas

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:23

Comenta

Cuatro equipos y ocho pilotos, en carreras de tres en tres grupos. Gana el que dé más vueltas al circuito instalado en los exteriores de ... Ifeba, en una pista de tierra con obstáculos hinchables y cubierta por una red. En carreras de pocos minutos, pero que se han sucedido toda la mañana de este viernes, Badajoz ha acogido el Gaelic GP Drone Race. Esto es, la primera edición del campeonato de España de vuelo de drones por equipos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  4. 4 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  5. 5 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  6. 6 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  9. 9 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  10. 10

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Fórmula 1 de los drones se disputa en Badajoz