El potencial digital «no va de cambiar, sino de transformar»

Rocío Romero Badajoz Jueves, 2 de octubre 2025, 14:39 | Actualizado 15:04h.

Adelantarse a un futuro muy próximo, afrontar una revolución tan profunda como fue la Industrial en los siglos XVII y XIX y prevenir un nuevo contrato social. Es parte de lo que se habla en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) este jueves, dentro del congreso Potencial Digital 2025 que terminará este viernes.

En medio, especialistas llegados de toda Europa y países latinoamericanos para el mayor encuentro tecnológico extremeño. Entre ellos, Marc Vidal, que ofreció la ponencia inaugural con varias recetas para ir preparándose. Entre otras cosas, acostumbrarse a la palabra «incertidumbre» y «pisar el acelerador» para estar preparado.

Marc Vidal, economista considerado uno de los mayores divulgadores tecnológicos, dice que ni la inteligencia artificial ni las tecnologías van a sustituir a los trabajadores, pero sí son herramientas que se deben aprender para adaptarse al cambio. Tanto la robotización o automatización generan eficiencia y, por tanto, empleo.

Ampliar El divulgador Marc Vidal, durante la conferencia inaugural. J. V. Arnelas

Aconsejó entrenarse con las tecnologías actuales, como ChatGPT. «Porque ni nos imaginamos cómo serán las tecnologías en cinco años». En definitiva, dijo, «no va de cambiar, sino de transformar».

En eso Extremadura quiere ser vanguardia. Desde la Junta, que organiza este congreso extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica, recuerdan que la comunidad crece por encima de la media en intensidad digital desde la puesta en marcha de la Estrategia Estrategia de Transformación Digital 2027. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado hoy durante la inauguración que la región está consiguiendo acelerar la transformación apoyada en la digitalización para alcanzar los «puestos de cabeza» de la cuarta revolución industrial.

Entre otros datos, desveló que la Junta ha «multiplicado por cuatro los trámites digitalizados en la Administración regional», se superan ya las 700.000 gestiones electrónicas anuales, más de 40.000 extremeños se han formado en competencias digitales y que hay 2.000 extremeños especializados en inteligencia artificial, 'cloud' o ciberseguridad.

Ampliar La presidenta, María Guardiola, entre el alcalde de Badajoz y el consejero de Economía. J. V. A.

La presidenta extremeña ha puesto el acento en que los salarios de este sector son un 40 por ciento superiores a la media y que eso también refleja la capacidad que tiene la tecnología para cambiar vidas.

Guardiola ha resaltado que, además de contar con una administración «más ágil», también es «más segura». Gracias al Centro Regional de Operaciones, al programa Ciberext, y a la colaboración con Google en ciberseguridad educativa, han construido un ecosistema «de confianza» para los extremeños.

Cuatro ejes

El congreso gira en torno a cuatro ejes: Inteligencia Artificial, Transformación Digital, Robótica y Ciberseguridad. Es gratuito para todos los asistentes, aunque aconsejaron realizar una inscripción por motivos de aforo y hay más de 7.000. Este jueves, a las nueve de la mañana, había colas para acceder a las sesiones. Entre los visitantes, especialistas en las distintas áreas, empresas, consultores y estudiantes que buscan orientación en un mundo cambiante.

En la lista de conferenciantes aparecen Richard Benjamins, del Observatorio del impacto social y ético de la IA; Álvaro Núñez, de Telefónica para hablar de la democratización de la IA y sus riesgos; o Selva Orejón, de Onbranding, para hablar de ciberseguridad.

El programa es muy extenso, incluye obras de teatro, talleres de robótica, experiencias 'escape rooms', un espacio llamado 'Ellas lideran' y zona de drones. Este congreso cumple su segunda edición, tras la primera que tuvo lugar en Cáceres en 2024.