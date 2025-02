El pleno municipal de Badajoz votará si nombra 'persona non grata' a Henar Álvarez El concejal que logró su escaño por Vox, Alejandro Vélez, presentará una moción que también exige disculpas a la Fundación Triángulo

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 8 de junio 2022

El pleno municipal tendrá que votar si Henar Álvarez es nombrada 'persona non grata' en Badajoz. El concejal que logró su escaño por Vox, Alejandro Vélez, presentará una moción que exige esta condena a la humorista, que la Fundación Triángulo se disculpe y presentar una querella contra las declaraciones que hizo la presentadora de Los Palomos.

La polémica comenzó el sábado cuando Henar Álvarez, que presentaba las actuaciones de Los Palomos en la Alcazaba, hizo un chiste sobre el origen de la fiesta. El concejal no adscrito Alejandro Vélez pidió al alcalde que este exigiese una disculpa e Ignacio Gragera lo hizo. Sin embargo, Vélez quiere que haya una respuestas más contundente, por lo que ha solicitado una votación del pleno municipal.

«Que sepáis que Badajoz es ya mi sitio favorito del mundo. Os lo juro. Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis 'montao' una fiesta que dura ya 11 años para que se joda», dijo la presentadora el sábado.

El primer punto de su moción es declarar 'persona non grata' a Henar Álvarez, «por no haber pedido perdón, ni rectificar las palabras expresadas en la fiesta de Los Palomos. Por supuesto, que no se vuelva a contratar nunca más a esta artista con fondos municipales», dice la moción.

La presentadora no ha hecho comentarios tras la polémica. Tampoco la Fundación Triángulo, que se niega a pronunciarse. A este respecto, la moción del concejal no adscrito exige a la Fundación Triángulo que se manifieste en contra de dichas palabras «por, precisamente, ser ofensivas y contrarias a la tolerancia y respeto que tanto pregonan».

Por último, Vélez quiere que el pleno pida a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que presenten una denuncia contra Henar Álvarez «por difamar y humillar la historia de nuestra ciudad y la del alcalde promotor de ésta fiesta, Miguel Celdrán, así como por haber insultado a los pacenses que le pagamos para que viniera a contar chistes y no a difamar».

La familia de Miguel Celdrán también ha anunciado que está estudiando presentar una denuncia contra Henar Álvarez. Su abogado estudia si las palabras de la presentadora de Los Palomos supusieron un delito.

La moción que debatirá el próximo pleno municipal también cuestiona el uso del dinero municipal en la financiación de Los Palomos debido a las palabras de la humorista. La fiesta está financiada por la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura. También cuenta con el patrocinio de varias marcas privadas.