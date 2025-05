Este es el chiste de Henar Álvarez sobre Celdrán y Los Palomos

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 5 de junio 2022, 18:08 Comenta Compartir

«Que sepáis que Badajoz es ya mi sitio favorito del mundo. Os lo juro. Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis 'montao' una fiesta que dura ya 11 años para que se joda». Así comenzó el monólogo de la cómica Henar Álvarez que este sábado presentó, en la Alcazaba, las actuaciones de Los Palomos.

Tras sus palabras, varias personas del público le indicaron que el alcalde Miguel Celdrán había fallecido y Álvarez indicó que, entonces, guardaría silencio.

El chiste, sin embargo, no se ha quedado en la Alcazaba. Su repercusión ha llegado al Ayuntamiento de Badajoz porque el concejal que logró el escaño por Vox, Alejandro Vélez, registrará este lunes un escrito para pedir al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que exija a Henar Álvarez que se disculpe. En caso de no hacerlo, el concejal que actualmente no está adscrito, demanda que el Consistorio pacense presente «una querella criminal».

«Esas expresiones, dirigidas al alcalde Miguel Celdrán (Q.e.p.d.), son un insulto hacia él, y a todos los pacenses que, en cinco mayorias absolutas, le dieron la confianza para dirigir los designios de la ciudad. Por lo anterior, se hace necesario que por parte de la maxima autoridad de la ciudad, el actual alcalde, se le exija una rectificación pública a esta 'señora', y que pida perdón por insultar tan gravemente a Miguel Celdrán, y a todos los pacenses», asegura Vélez en su escrito.

«El rodillo ideológico LGTBI»

Antes de enviar el escrito, el edil ya tuvo palabras muy duras contra la presentadora de Los Palomos 2022 en las redes sociales y en contra de la celebración de esta fiesta. Vélez también indicó que la iniciativa de celebrar Los Palomos había sido del alcalde fallecido. «Mi más sincero desprecio a esta tiparraca falta de educación, respeto e incluta que no sabe ni de quién fue la idea de esta fiesta. Pero esto les pasa a los miembros del PP por sucumbir al rodillo ideológico LGTBI».

El concejal no abscrito, que es titular de Limpieza, también criticó la basura que se acumuló en el entorno de la puerta de Palmas durante el botellón de Los Palomos.

Además de chistes sobre el origen de la fiesta, la cómica Henar Álvarez lanzó muchos mensajes en favor de la libertad sexual en sus intervenciones y también criticó las malas comunicaciones con las que cuenta Extremadura. De hecho, la guionista viajó de Madrid a Badajoz en tren y fue comentando su experiencia, en clave de humor, en las redes sociales.