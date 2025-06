Sanidad declara aptas 44 zonas naturales de baño para este verano

Extremadura hace oficial las zonas de baño naturales autorizadas por la Junta de Extremadura. Son 44, dos menos que las inscritas en el listado del ... año pasado. Un total de 32 se ubican en la provincia de Cáceres y 12 en la de Badajoz. La Consejería de Salud ha comunicado lo que se denomina zonas de baño sujetas a vigilancia sanitaria, sobre las que se ha realizado análisis de calidad de sus aguas. El baño se permite a partir del día 15, el domingo próximo.

Este censo se publica cada año a través del sistema de información Nayade. Son los ayuntamientos los que deben solicitar que los farmacéuticos de la Junta realicen los análisis obligados para determinar que son aguas aptas para el baño y poder incluirlas dentro de ese listado que suele movilizar a centenares de bañistas. Al ser controladas por la Consejería están vinculadas a las distintas áreas de salud de la región.

«Estamos muy contentos», resume la alcaldesa de Navaconcejo, Cristina Alonso. El municipio del Valle del Jerte es el que más piscinas naturales tiene, tres, con el visto bueno de Sanidad para poder darse un chapuzón con plena tranquilidad. «Este año tenemos dos pero el año que viene vamos a tener tres porque la Diputación de Cáceres va a invertir 600.000 euros en mejoras y podremos desdoblar una. Va a quedar fantástico», agrega entusiasmada Marisa Yustas, alcaldesa de Cabezuela del Valle, a cinco kilómetros de Navaconcejo.

Santibáñez el Alto no está este año en la lista porque en otros cinco no había agua suficiente, aunque este verano tiene mucha

Hablamos de espacios en embalses, arroyos o ríos que este año presentan un aspecto casi inmejorable en cuanto a caudal. Y, por lo que se intuye tras los controles sanitarios, igualmente en calidad. Son dos piscinas naturales menos las que aparecen respecto al año pasado. Ninguna de ellas ha desaparecido por mal estado de sus aguas. Una, la del Molino de Porras, sobre el embalse de Alqueva, en Villanueva del Fresno, no está porque el Ayuntamiento ha decidido este año no habilitarla como zona de baño «porque no compensa y no hay demanda real para ir allí», señala su alcalde, Ramón Díaz Farias.

Zonas de baño en Extremadura

Provincia de Badajoz Cheles. Isla Ceñiza. Embalse de Alqueva.

Campanario. Presa de Orellana.

Castuera. Isla del Zújar. Presa del Zújar.

Peloche (Herrera del Duque). Playa natural del embalse García de Sola.

Casas de Don Pedro. Playa Calicanto. Embalse de Orellana.

Orellana de la Sierra. Playa Los Llanos. Presa de Orellana.

Villanueva de la Serena. Playa de Entrerríos. Río Zújar.

Mérida. Embalse de Proserpina.

Alange. Playa del embalse de Alange.

Usagre. Presa Honda. Rivera de Usagre.

Provincias de Cáceres Acebo (2). Carrecía y Jevero. Ribera de Acebo.

Cañamero (2). Charco de la Nutria, sobre el río Ruecas, y playa Cancho del Fresno, sobre la presa de Cancho del Fresno.

Cadalso. Los Pilares y los Cachones. Río Árrago.

Hernán Pérez. Rio Árrago.

Hoyos. Los Hurones. Ribera de Acebo.

Moraleja. La Alameda. Ribera de Gata.

Descargamaría. Río Árrago.

Eljas. Los Molinos. Río Eljas.

Gata. Charco del Puente. Arroyo San Blas.

Perales del Puerto. Ribera de Acebo.

Robledillo de Gata. Río Árrago.

Valverde del Fresno. El Petril. Rivera Sabugal.

Villasbuenas de Gata. Ribera de Gata.

Jarandilla de la Vera. Garganta Jaranda.

Losar de la Vera. Garganta Vadillo.

Valdecañas del Tajo. Garganta Descuernacabras.

Viandar de la Vera. Garganta Río Moro.

Azabal. Playa Charco de los Molinos. Río Los Ángeles.

Cabezuela del Valle (2). La Pesquerona y El Vaho, sobre el río Jerte.

Casar de Palomero. El Puente. Río Los Ángeles.

Casas del Monte. Garganta Ancha.

Jerte. El Nogalón. Río Jerte.

Ladrillar. Las Mestas. Río Ladrillar.

Navaconcejo (3). Benidor, El Pilar y El Cristo, sobre el río Jerte.

Pinofranqueado. Río Los Ángeles.

Plasencia. La Isla. Río Jerte.

Controles periódicos

Otra es la playa sobre el río Árrago que tiene Santibáñez el Alto. Al ser la última piscina natural sobre el río, muy regulado en su cabecera, suele tener poca agua en el verano. Ha ocurrido ya cinco veces y eso le impide superar el criterio del sistema Nayade. Pero su alcalde, Rubén González, no se rinde.

Este año la playa de Santibáñez, en la Sierra de Gata, tiene mucha agua pero no puede aparecer por sus antecedentes de escasez en el listado zonas de baño autorizadas para este verano. «El Ayuntamiento va a hacer análisis periódicos. Haremos todos los que tengamos que hacer. Y si los controles son favorables, no vamos a poner reparos a que la gente se bañe porque el agua está perfecta», remarca González. «No se entiende que se nos penalice por falta de agua en cinco años cuando en este hay muchísima y es de calidad», enfatiza.

En ese listado de 44 piscinas naturales autorizadas se incluyen obviamente las que además han recibido la bandera azul en este año. Se trata de la playa Costa Dulce de Orellana la Vieja, la primera de Extremadura que logró una bandera azul, en 2010; la playa La Dehesa (Alqueva) de Cheles, en 2019; la de Campanario –también en la presa de Orellana–; Los Calicantos (Casas de Don Pedro), Peloche (Herrera del Duque) y Puerto Peña (Talarrubias), obtenidas en 2022, así como la playa de Cancho del Fresno (Cañamero), conseguida en 2023.

En la provincia de Badajoz casi todas las áreas autorizadas se hallan en embalses. Solo hay dos en ríos. Son la zona de baño de la playa de Entrerríos (Villanueva de la Serena) sobre el río Zújar; y la de Usagre, sobre la rivera de Usagre. En la provincia de Cáceres es todo lo contrario. Solo hay una zona sobre un embalse, el de Cancho del Fresno, en Cañamero. Todas las demás se encuentran en ríos, arroyos y gargantas.

