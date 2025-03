Alqueva, la mayor presa de Europa occidental, a punto de desembalsar

Celestino J. Vinagre Viernes, 14 de marzo 2025, 10:45 Comenta Compartir

Alqueva, a punto de desembalsar. La mayor presa de Europa occidental, que ocupa parcialmente territorio extremeño, está a menos de 50 centímetros para alcanzar su cota de desembalse. Una noticia que no por ser esperada deja de ser significativa porque llenar una gran lago artificial capaz de retener 4.158 hectómetros cúbicos (hm3) no es algo que suceda con cierta frecuencia. Hacía doce años que no lo hacía. Se puso en funcionamiento en 2002. La cantidad de agua capaz de almacenar Alqueva sirve para el abastecimiento de Lisboa durante cuarenta años.

Las autoridades portuguesas asumen la evidencia de que Alqueva, sobre el río Guadiana, va a empezar a aliviar en cuestión de horas. Según la información suministrada por EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva), la gestora del embalse, el gran lago almacenaba el miércoles 3.934 hectómetros cúbicos de agua. El total de su capacidad máxima es de 4.150. Eso implica que está a menos de 50 centímetros para llenarse y, por tanto, desembalsar.

La presa de Pedrógão, ubicada a 23 kilómetros aguas abajo de la presa de Alqueva, inició descargas controladas a las nueve de la noche de este miércoles debido al aumento significativo de los afluentes del río Ardila y al funcionamiento de las turbinas de las centrales hidroeléctricas de Alqueva.

Para gestionar esta situación, EDIA está controlando los volúmenes almacenados a través de la operación de las centrales hidroeléctricas de Alqueva y realizando vertidos de agua controlados en Pedrógão. Provocarán un aumento temporal del caudal del río Guadiana aguas abajo de la presa de Pedrógão. Por ello, «alertamos a las poblaciones ribereñas, pescadores, agricultores y demás usuarios de la zona a tomar las precauciones necesarias».

El caudal instantáneo liberado en la presa de Pedrógão será de 280 metros cúbicos por segundo, informan las autoridades portuguesas.

Alqueva alcanzó por primera vez la cota máxima de 152 metros de llenado en el año 2010. Es el mayor de Europa Occidental, fue inaugurado en 2002 y está situado sobre el río Guadiana, entre España y Portugal. Ocupa 3.300 hectáreas de los términos de Olivenza (en cuya aldea de Villarreal, frente a la portuguesa Juromenha, se encuentra un embarcadero en el que se pueden realizar variadas modalidades de deporte acuático), Villanueva del Fresno, Cheles y Alconchel. El municipio de Cheles disfruta de una playa con bandera azul gracias a las aguas del gran embalse. No solo eso. Es la única localidad extremeña (1.170 vecinos) que se abastece de la presa lusa.

Los números de Alqueva son mayúsculos. Tiene un área de 250 kilómetros cuadrados, de ellos, 33 en territorio extremeño; una longitud desde la presa hasta la cola del embalse de 83 kilómetros y su costa tiene una longitud de 1.160 km, cantidad equivalente al total del litoral marítimo portugués. La altura de la presa es de 96 metros y su central hidroeléctrica es capaz de producir 380 MW/h. El embalse de La Serena, el mayor de Extremadura y de España, tiene una capacidad de 3.219 hectómetros cúbicos.

El embalse portugués ha supuesto una revolución agrícola para toda la zona. Además de la producción de energía eléctrica, posibilita la transformación en regadío de las tierras colindantes. Este agua sirve para regar los diferentes regadíos en 130.000 hectáreas agrícolas, que dependen de Alqueva, tanto en Portugal como en España. En territorio extremeño es Villanueva del Fresno quien se aprovecha de sus aguas al poner en regadío 540 hectáreas en su término municipal.

Temas

Alqueva

Extremadura