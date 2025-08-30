Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz El accidente tuvo lugar este viernes en la avenida Manuel Rojas Torres

El coche negro colisionó contra los dos de la foto y los contenedores sobre las 9.15 horas de ayer.

Un conductor perdió este viernes el control de su vehículo en la avenida Manuel Rojas Torres, en San Roque, sobre las nueve y cuarto de la mañana cuando se dirigía en dirección hacia el centro de la capital pacense.

El coche, un Mitsubishi, invadió el carril contrario y terminó por chocar con otros dos turismos que estaban correctamente estacionados en el margen de la carretera contrario. A uno de ellos lo impulsó contra una farola. También afectó a varios contenedores de basura.

Aunque no se produjeron daños personales, el ruido alertó a viandantes y vecinos de la zona y fueron los agentes de la Policía Local, del grupo Alfa 092, quienes acudieron tras las llamadas telefónicas a la centralita.

Allí se le practicó la prueba de alcoholemia al conductor, que dio positivo pero sin llegar al nivel penal del 0,60 miligramos por litro, por lo que se le impuso una sanción administrativa que conlleva retirada de puntos en el permiso de conducir, pero no se dio traslado al juzgado, según fuentes policiales.