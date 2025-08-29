Detenido en Plasencia un menor de edad por conducir el coche de su pareja

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 29 de agosto 2025, 07:34

La Policía Local de Plasencia detuvo en la tarde de ayer a un menor de edad por un presunto delito contra la seguridad vial al ser sorprendido conduciendo un vehículo sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.

La investigación determinó que la titular del coche, pareja del menor y mayor de edad, le permitió ponerse al volante a sabiendas de la situación. Por ello ha sido imputada como cooperadora necesaria, figura que el Código Penal equipara en responsabilidad al autor del delito.

El caso del menor será tramitado conforme a la Ley Penal del Menor, mientras que la mujer tendrá que responder en el ámbito judicial por facilitar la comisión del delito, con posibles consecuencias penales en materia de seguridad vial.