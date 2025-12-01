La parroquia Virgen de Guadalupe recauda 1.800 euros para Palestina con la venta de dulces La comunidad parroquial realizará más acciones solidarias en los próximos meses para ayudar a personas mayores de Ramala

Ángela Murillo Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:51

La parroquia Virgen de Guadalupe de Badajoz ha recaudado 1.800 euros este fin de semana para su proyecto solidario 'Tendiendo puentes con Palestina'. La comunidad parroquial, a través del grupo de Cáritas, volvió a organizar una venta de dulces que se llevó a cabo en los jardines de la propia parroquia después de las misas del sábado por la tarde, el domingo por la mañana y ese mismo día por la tarde.

Los dulces fueron elaboraciones caseras, en su mayoría preparadas por las personas que frecuentan esta parroquia de Badajoz. El párroco Francisco Maya también hizo un llamamiento en su pueblo de origen, Segura de León, y de igual forma aportaron repostería las monjas de Talavera la Real.

Colaboración con Cáritas Jerusalén

El proyecto anual solidario se enfoca este año a ayudar a personas mayores de Ramala, en colaboración con Cáritas Jerusalén, que en 1990 puso en marcha un centro de día.

Se trata de uno de los pocos programas existentes en Cisjordania para dar respuesta a las «necesidades de las personas más mayores de la sociedad palestina en situación de pobreza y marginación», explican desde la parroquia pacense.

A lo largo de los próximos meses se seguirán haciendo otras acciones solidarias para destinar fondos a Palestina, como la marcha solidaria, una paella o, la actividad más próxima, el concierto navideño de villancicos que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre.

