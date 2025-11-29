HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El doctor Usama Aklouk (a la derecha), junto al resto de participantes en la jornada de puertas abiertas en la mezquita de Badajoz, en el Gurugú. Ángel Márquez

Té y dulces en la mezquita con el neurocirujano palestino recién llegado de Gaza

El doctor Usama Aklouk, formado en la UEx, ha logrado huir de la guerra y ha sido protagonista de la jornada de puertas abiertas de la comunidad islámica de Badajoz

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

La mezquita de Badajoz abrió sus puertas este sábado en un acto de hermanamiento con distintos colectivos y vecinos que compartieron té y dulces árabes ... junto al imán, Adel Najjar. Una mañana de encuentro en la que intervino el neurocirujano Usama Aklouk, llegado de Gaza hace solo unos días. El doctor palestino formado en la Universidad de Extremadura ha sobrevivido junto a su familia a dos años de guerra y ahora está de vuelta en Badajoz, «su segunda casa». Él fue uno de los primeros extranjeros que se matricularon en la Facultad de Medicina de la UEx, en 1982.

