Té y dulces en la mezquita con el neurocirujano palestino recién llegado de Gaza

La mezquita de Badajoz abrió sus puertas este sábado en un acto de hermanamiento con distintos colectivos y vecinos que compartieron té y dulces árabes ... junto al imán, Adel Najjar. Una mañana de encuentro en la que intervino el neurocirujano Usama Aklouk, llegado de Gaza hace solo unos días. El doctor palestino formado en la Universidad de Extremadura ha sobrevivido junto a su familia a dos años de guerra y ahora está de vuelta en Badajoz, «su segunda casa». Él fue uno de los primeros extranjeros que se matricularon en la Facultad de Medicina de la UEx, en 1982.

«Hemos vivido debajo de las bombas un genocidio dramático, sobreviviendo en un desplazamiento continuo, huyendo en busca de un sitio tranquilo que, desgraciadamente, no existía». Un temor a la muerte agravado por una «hambruna muy dura». Una situación extrema, sin agua, sin electricidad, sin comida..., que no «nos dejó más remedio que escapar».

A pesar del riesgo, en mitad un asedio israelí que deja más de 20.000 niños asesinados, Aklouk no dudó en instalar una precaria tienda de campaña para atender a los palestinos heridos y enfermos. Hasta que la situación se tornó insostenible y removió cielo y tierra para hacer valer sus vínculos con España. A través de amigos y de la Embajada consiguió que las gestiones del Ministerio de Exteriores le trajeran de vuelta a Extremadura. «Estábamos casi muertos y hemos vuelvo a la vida». Un «renacimiento» que compartió con las personas reunidas este sábado en la mezquita de la calle Gurugú.

Ampliar Usama Aklouk, neurocirujano palestino formado en Badajoz. Ángel Márquez

Recuerda Usama Aklouk como los «mejores años» de su vida el tiempo que pasó en Badajoz y, después, en Málaga, donde cursó la especialidad, antes de regresar a su tierra para acabar siendo subdirector del hospital Al Shifa, el más importante de Gaza, y jefe del servicio de Neurocirugía. «Los hospitales han sufrido bombardeos directos. No ha habido respeto para los médicos, ni para los enfermos, que han tenido que escapar».

Una comunidad cada vez más plural

Muy pendiente de su viejo amigo, el imán ofrecía una cálida bienvenida a todas las personas llegadas a la mezquita. En su intervención, mostraba su firme convencimiento de la necesidad de realizar encuentros como este. «Es muy positivo que la gente conozca a la comunidad islámica, saber que hay ciudadanos que pertenecen a la sociedad extremeña y que tienen otra cultura, pero el mismo respeto a la Constitución. Nuestra obligación es aportar nuestro granito de arena al progreso de la sociedad. Nuestros hijos han nacido aquí, son extremeños», destacaba Adel Najjar. La llegada de migrantes de distintos países africanos, han propiciado un creciente pluralismo en esta comunidad religiosa, que «siempre ha sido diversa», con personas procedentes del norte de África (Marruecos y Argelia), Oriente Medio, Pakistán y también vecinos de Portugal que «se acercan a rezar».

Respeto es una de las palabras que más repite Najjar. «Siempre hemos trabajado para que los musulmanes sean integrados y respetados con los mismos derechos y obligaciones». Y no olvida la «asignatura pendiente» que Extremadura tiene con ellos: permitir los enterramientos islámicos en los cementerios de la región. Habla de abandono por parte de la Administración local. «Tenemos la ley en la mano y esperamos que haya reacción, porque siempre he trabajado por el diálogo, el respeto y la cooperación». Y pone cifras a esta situación que atraviesan las familias musulmanas afincadas en la región. «Una funeraria de Badajoz ha tenido que trasladar a Marruecos a cuatro fallecidos solo esta semana».

Ampliar En el encuentro se disfrutó de la repostería árabe. Ángel Márquez

Quercus Moreno también estuvo en el encuentro en la mezquita, que pisaba por primera vez. «Vengo de un grupo diverso que se llama Casa Farofa, donde hay personas musulmanas, por eso he venido, como otra forma de acompañarles. Como decía el imán, hay que «derribar barreras y construir esos puentes». A juicio de este extremeño, en la región hay «mucha islamofobia, y también racismo y xenofobia«, fenómenos alimentados por un creciente «discurso de odio».

Ricardo Cabezas Carrasco tiene vínculos con la mezquita incluso antes de que abriera sus puertas como lugar de oración hace 30 años. En este espacio compartió recuerdos con su amigo Thierno Ndao. «Él vivía aquí, en esta casa, que aún no era mezquita, y vine a hablar con ellos porque teníamos necesidad de contactar con la gente inmigrante», recuerda Ricardo, quien asegura que el barrio del Gurugú «siempre ha tenido respeto por la mezquita» y cree que la clave ha sido el talante de estas personas. «Una vecina nuestra muy mayor ha tenido problemas y han sido ellos los primeros que la han ayudado», asegura.

Además de Ricardo, una vez más, tampoco quiso perderse este encuentro el exdirector del Museo Arqueológico de Badajoz, Guillermo Kurtz.