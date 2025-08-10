Pacma se concentra en Madrid en protesta por la muerte de 32 perros por inanición en Extremadura Este partido pide pena de prisión para el responsable de este caso de Azuaga

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 10 de agosto 2025, 13:37 Comenta Compartir

El caso de 32 perros muertos por inanición en una finca de Azuaga ha tenido eco nacional. El partido Pacma, en defensa de los animales, ha celebrado este domingo una concentración en la plaza del Sol de Madrid en protesta por este caso.

En la concentración, el partido animalista ha exigido pena de cárcel para el propietario de los perros que fueron encontrados por agentes del Seprona la semana pasada. Tras la actuación de este grupo de la Guardia Civil, se investiga al dueño de la finca por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos estos perros.

El lema de la concentración ha sido «¿Justicia por los 32 perros de Azuaga (Badajoz) y los demás perros de caza!». Los participantes han portado pancartas pidiendo que se prohíba la caza y exigiendo mejoras en la ley de protección animal.

De forma simbólica los concentrados han colocado en el sueño una treintena de comederos representando a los perros fallecidos, así como cadenas, ya que algunos fueron encontrados en jaulas o atados.

«Exigimos al gobierno que cambie la ley de protección animal e incluya a los perros de caza y a la Guardia Civil que realice inspecciones en las rehalas ¡No se puede permitir este maltrato sin penas de prisión!», ha indicado Pacma. Ante todo el partido animalista exige que este caso no se resuelva sin pena de cárcel para el presunto responsable.

El caso

La actuación tuvo lugar la semana pasada cuando una patrulla del Seprona encontró indicios de que en la nave de Azuaga pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario, por lo que se practicaron gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Una vez llevada a cabo la inspección en presencia de su dueño, un vecino del mismo municipio de la Campiña Sur, los agentes hallaron un total de 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones. Presentaban una extrema delgadez y signos de abandono y estaban en diferentes estados de descomposición.

Los animales estaban abandonados desde el pasado mes de junio, algunos de ellos sueltos, otros atados con cadenas o en el interior de 'boxes'. Indica la Benemérita que todos se encontraban «en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, que llegaron a causarles la muerte por inanición«. Incluso, algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

Las diligencias del caso han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.