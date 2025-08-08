HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura
Restos de perros muertos.
Restos de perros muertos. G. C.

El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura

Los canes muertos fueron localizados en una finca de Azuaga y ahora se investiga al propietario por un presunto delito de abandono animal

R. H.

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:21

La Guardia Civil ha hallado 32 perros muertos por inanición en una finca de la localidad pacense de la Azuaga. El propietario del terreno  ha sido investigado como autor de un presunto delito de abandono animal.

Los animales estaban abandonados desde el pasado mes de junio, algunos de ellos sueltos, otros atados con cadenas o en el interior de 'boxes'. Indica la Benemérita que todos se encontraban «en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, que llegaron a causarles la muerte por inanición«. Incluso, algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

La actuación tuvo lugar la semana pasada cuando una patrulla del Seprona encontró indicios de que en la nave pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario, por lo que se practicaron gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Una vez llevada a cabo la inspección en presencia de su dueño, un vecino del mismo municipio de la Campiña Sur, los agentes hallaron un total de 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones.

Presentaban una extrema delgadez y signos de abandono y estaban en diferentes estados de descomposición. Una vez recogidas las pruebas incriminatorias, se investiga el propietario por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos estos perros.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  9. 9

    El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura