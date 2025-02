Los pacenses vuelven a improvisar un parking alrededor de la plaza de San Andrés

Como el día 28 de cada mes, con la celebración de San Judas, decenas de personas se acercaron hasta la parroquia de San Andrés. Desde primera hora de la mañana decenas de coches comenzaron a llegar a la puerta de la parroquia, algunos paraban en ... la puerta para bajar a sus ocupantes, mientras que otros optaron por aparcar en la acera que rodea la plaza. Donde es mucho más fácil estacionar desde que la plataforma única igualó la acera y la calzada.

Ni los árboles que plantaron en las baldosas del acerado, ni el anuncio que el Ayuntamiento hizo hace unos días anunciando el comienzo de la campaña de vigilancia, por la que impondría sanciones económicas a las personas que estacionen en lugares indebidos evitó que la mañana del vehículo los alrededores de la plaza se llenaran de coches.

Esta situación tiene cansados a los vecinos de la zona, que se han quejado ya en varias ocasiones del mal uso que los pacenses hacen de los espacios en esta plataforma. Así lo comentó el portavoz de SOS Casco Antiguo, cuando analizó la situación de muchos de las placas de la nueva calle. «Hay muchas baldosas estalladas y rotas, en algunas vías porque donde debería haber adoquín se ha colocado la baldosa, menos resistente al tráfico. En otros porque son los propios vehículos los que invaden la zona destinada al peatón».

Esta infracción más allá del trastorno que supone para los vecinos, que no pueden caminar libremente por la zona reservada para el tránsito peatonal, supone también un deterioro del mobiliario urbano, que por el momento los árboles, ni las multas de 200 euros que anunció el consistorio han podido evadir.

Esta medida denominada, 'Tolerancia cero' consistiría, según anunció el Ayuntamiento en una mayor vigilancia por las calles del Casco Antiguo y el centro. Ya que estos lugares es en los que los vecinos encuentran mayor problema de aparcamiento, por lo que aprovechan cualquier espacio para estacionar su vehículo aún cuando la ley no lo permite.

Por el momento a primera hora de este domingo esta medida no se ha llevado a cabo, y fueron numerosos los vehículos que repitireron esta acción, aunque muchos conductores de estos coches optaron por permanecer en el coche, mientras sus familiares entraban al templo.

Para muchos residentes en la zona, la solución pasa por instalar unos bolardos que delimiten la acera de la calzada, de modo que los vehículos no puedan acceder al acerado y no cometan más esta infracción, que esperan no se vuelva a repetir el próximo 28 de agosto. Cuando los fieles acudan de nuevo a la parroquia que preside la plaza.