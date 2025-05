Unos bolardos protegerán los adoquines de las aceras de San Andrés

Hace cuatro años que se renovó la plaza Cervantes, más conocida como San Andrés, pero este céntrico espacio de Badajoz no acaba de consolidarse. En ... estos años ha sufrido numerosos cambios y reparaciones. La última medida del Ayuntamiento de Badajoz se ha llevado a cabo esta semana. Los operarios municipales han instalado bolardos para proteger parte de las aceras.

En principio la colocación de una docena de ellos podría parecer una obra menor, pero es una medida que han tomado los responsables municipales tras cuatro años de quejas de los vecinos de la zona. Finalmente el Consistorio pacense rectifica su posición inicial y protege unas aceras donde los coches circulan y aparcan constantemente. La instalación de estos pivotes, sin embargo, es insuficiente para los residentes del barrio.

«Solo han protegido una parte de las aceras, pero los coches seguirán aparcando entre los árboles y en otras zonas», se lamenta Cecilio Portalo, vecino de la plaza de San Andrés.

Hace cuatro años el Consistorio pacense instaló plataforma única en esta plaza. En las aceras hay losetas grandes y en la calzada pequeñas. Sin embargo, como los coches invaden el acerado continuamente para aparcar y circular, los adoquines del acerado se rompen. HOY ha denunciado esta situación en numerosas ocasiones, la última hace dos semanas, y finalmente el Consistorio de Badajoz ha tomado medidas para que los coches no invadan las zonas donde se rompían las losetas habitualmente.

Para ello han colocado doce bolardos en las aceras interiores, las que dan a la zona con el empedrado portugués (que está protegida por ser Bien de Interés Cultural). Sin embargo el Ayuntamiento descarta, al menos por el momento, colocar más protecciones en el exterior.

Los bolardos nuevos evitarán que se rompan las aceras interiores donde los coches se metían para esquivar a los que aparcan mal en el exterior, sin embargo es probable que sigan estacionando vehículos donde no hay protecciones. Tampoco se han colocado estos pivotes en las esquinas, como pidieron los vecinos. Los cruces son peligrosos porque los coches pasan invadiendo las aceras y rozando los edificios y hay riesgo de atropello por falta de visibilidad.

La prueba de fuego será en unos días, el día 28 de julio. Cada día 28 se celebra San Judas en la iglesia de San Andrés y decenas de coches aparcan en los acerados. «Al final tendrán que colocar bolardos en todo el perímetro, ya lo verás. La gente es incívica y solo aprende así. O multándolos», comenta Mercedes Arias, otra vecina.

Esta no es la primera rectificación que sufre esta plaza desde su renovación. Ha sumado varias polémicas, como la falta de sombra en su nuevo ajardinamiento. En el proyecto original se establecía que habría 26 alcorques en el perímetro con árboles. Sin embargo finalmente se colocó la plataforma única sin nada y posteriormente se instaron 16 maceteros con laureles. Estos no gustaron a los residentes de la zona, porque no dan sombra, y además se secaron. Finalmente los maceteros se quitaron y se instaron 20 alcorques con naranjos.

Esta medida, sin embargo, no ha acabado con las polémicas porque los coches continúan estacionando en las aceras, aparcan entre árbol y árbol como si se tratase de las columnas de un aparcamiento.