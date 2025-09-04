HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?
Dos operarios pintan las pistas deportivas del colegio Pastor Sito. HOY
Badajoz

La 'operación puesta a punto' de los colegios pisa el acelerador

El Ayuntamiento de Badajoz aprovecha el verano para realizar una limpieza general de los edificios, pintar y supervisar las instalaciones eléctricas

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:27

Quedan diez días para que los alumnos entren en los colegios y el Ayuntamiento de Badajoz pisa estos días el acelerador para que encuentren ... los 36 centros en buen estado de revista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

