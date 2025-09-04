La 'operación puesta a punto' de los colegios pisa el acelerador

Quedan diez días para que los alumnos entren en los colegios y el Ayuntamiento de Badajoz pisa estos días el acelerador para que encuentren ... los 36 centros en buen estado de revista.

159 personas han realizado una limpieza general y tareas de jardinería en todos los colegios, y en ocho de ellos se ha procedido a una campaña de pintura integral. Estos son Juventud, Pastor Sito, Santo Tomás de Aquino, Guadiana, Enrique Segura, Luis de Morales, Juan Vázquez y Cerro Gordo. Además de edificios y muros, incluyen las líneas de las pistas deportivas.

Cada cinco años se realizan también revisiones eléctricas. Este verano ha sido el turno de los colegios Juventud, Leopoldo Pastor Sito, Santo Tomás de Aquino, Guadiana, Enrique Segura y Cerro Gordo.

Las actuaciones están dirigidas a los centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial de la ciudad que se desarrollarán durante todo el verano. Como es habitual, se realizará una campaña de pintura, revisiones eléctricas, limpieza, jardinería y traslado de mobiliario, así como la continuación del servicio de vigilancia.

La ciudad y sus pedanías cuentan con 36 centros con un total de 80 instalaciones, y en todos ellos se realizan labores de mantenimiento y puesta a punto, limpieza integral y jardinería, con la limpieza de matorrales, desbroce y desherbado y tratamientos fitosanitarios.

El Consistorio invierte 3,7 millones de euros durante todo el año, dado que dispone la figura de limpiador en los edificios.

La polémica del verano, referida a los colegios, ha sido otra. El PSOE ha pedido la dimisión de la concejala de colegios, Mariema Seck, porque el Ayuntamiento de Badajoz ha sido uno de los consistorios que han dejado pasar la convocatoria regional de subvenciones para instalar aire acondicionado.

Solo 74 de los 400 centros educativos de Extremadura aspiran a conseguir subvenciones para instalar aire acondicionado, según los datos que desveló Comisiones Obreras tras una reunión con la Consejería de Educación y la federación de asociaciones de padres en julio. En total, han sido 63 municipios los que han optado a las ayudas, entre los que no se encuentra Badajoz. La administración autonómica ha adjudicado 9,4 millones de euros de los 30 disponibles. Es decir, que 20 millones de euros se quedan sin adjudicar para mejorar los colegios de cara a los días de calor.

La Junta de Extremadura ha informado de que prepara una nueva convocatoria, dado que las olas de calor han afectado al desarrollo de los últimos cursos escolares al permitir a los niños salir de los centros a las doce del mediodía.

La mayoría de los edificios no están preparados para las altas temperaturas. Solo se salva el último centro construido en la ciudad, el de Cerro Gordo, que dispone de toldos y microlima.