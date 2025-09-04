El Lope de Vega inicia el curso con un nuevo equipo directivo

R. Romero BADAJOZ. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:39 Comenta Compartir

El colegio Lope de Vega empieza septiembre con un nuevo director después de los problemas que surgieron el curso pasado. Un centenar de padres llegaron a manifestarse y a poner en pie de guerra por los desencuentros entre los profesores y la dirección anterior.

Finalmente, según indican desde la Consejería de Educación, hay un nuevo equipo directivo tras la dimisión del anterior director del centro. Desde la Consejería quieren enviar «un mensaje de tranquilidad a las familias» y su confianza en que «esta nueva situación mejore el clima de convivencia del centro».

En el fondo existía precisamente un problema de convivencia generado por desencuentros entre el profesorado y la dirección anterior, en el que también entró el ampa. De hecho, en la Inspección de Educación recibieron denuncias de distintas partes, pero hasta el momento no ha trascendido sanciones contra ningún docente. Las familias exigieron a Educación una inspección urgente y técnicos de la Consejería supervisaron el centro.

Muchos padres querían salir del círculo porque entendían que el ambiente en el colegio no era conveniente para el desarrollo de sus hijos. No daban la razón a ninguna de las partes ni sabían quién había creado los problemas, pero todos coincidían en que era necesario cambiar el paso en un centro con 350 alumnos.

La dirección anterior terminó el curso sin realizar declaraciones, pero desde Educación aseguraron que tuvieron a dos inspectores en el centro supervisando la gestión y tratando de buscar una solución. Al inspector asignado al colegio incluso se le sumó el inspector jefe de la provincia.

Según pudo saber HOY, hasta seis profesores se dieron de baja por motivos psicológicos y una decena de ellos acudió a la manifestación que convocaron algunos padres. La dirección solicitó expedientes disciplinarios, y por otro lado existían denuncias ante la Inspección de Trabajo del equipo directivo contra el ampa y contra parte del claustro por acoso moral.

Tras el conflicto había un enfrentamiento entre un grupo de profesores y la directiva del colegio que venía del curso anterior. Esto es, del 2023-2024.

Ahora el colegio empieza septiembre con un nuevo director y dos asociaciones de padres. Al ampa que se manifestó el año pasado se une una nueva, recién constituida. Ambas trabajarán en paralelo durante el curso que comienza estos días.