Los vehículos en dirección a Lisboa se incorporan a la calzada contraria antes de la salida 395. HOY
En Badajoz

El asfaltado de la A-5 se alargará hasta el primer trimestre del próximo año

El contrato, firmado en 2023 con Ferrovial, recogía un plazo de 29 meses que vence una vez comenzado 2026

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Los conductores que suelen circular por la A5 deberán soportar algunos meses más los cortes y cambios de rutas en el entorno de la ciudad de Badajoz. La empresa que desarrolla las obras, Ferrovial, dispone hasta el primer trimestre del próximo año para terminarlas. Por lo que aún quedan meses de cambios.

