El asfaltado de la A-5 se alargará hasta el primer trimestre del próximo año

Los conductores que suelen circular por la A5 deberán soportar algunos meses más los cortes y cambios de rutas en el entorno de la ciudad ... de Badajoz. La empresa que desarrolla las obras, Ferrovial, dispone hasta el primer trimestre del próximo año para terminarlas. Por lo que aún quedan meses de cambios.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ya advirtió la pasada semana que las obras continuarán hasta entonces al ser preguntado por uno de los último desvíos habilitados que obligaba a llegar hasta Talavera. Desde la rotonda de Cerro Gordo hasta Villafranco del Guadiana es prácticamente en línea continúa y no permitía adelantamientos, lo que generó atascos en las horas puntas en dirección a Mérida. Lo que afectaba también a los viajeros que acudían en dirección al aeropuerto.

«Ha sido la tercera vez en un poco más de un año que han levantado el firme en la rotonda de la venta Don José en el carril en dirección a Talavera, por lo que los conductores tienen que llegar hasta la carretera de Cáceres», explica un conductor que pasa a diario y que recuerda que en julio de 2024 comenzaron los cortes para asfaltar este tramo. «Llevamos ya 16 meses, es una pasada porque hay muchos días que no se ve a ningún operario», explica José María García Curado.

Las máquinas han pasado este jueves a otro punto. Desde este jueves por la mañana se podía coger el desvío hacia Mérida sin problema, aunque una vez llegado a la autovía se circula en una calzada de doble sentido dado que las máquinas han comenzado a asfaltar el vial en sentido hacia Portugal desde el kilómetro 390 hasta el 399. Esto impide a los conductores entrar a la ciudad por la rotonda de Cerro Gordo y obliga a llegar hasta la carretera de Cáceres.

«Voy todos los días a Mérida a trabajar y llevo más de un año sufriendo los cortes intermitentes. Muchos días no sabemos dónde está cortada y afrontamos una indefensión muy grande porque muchos días llegamos tarde al trabajo. Esta semana hemos ido un día a trabajar y la entrada a la ciudad desde Mérida en la rotonda de Cerro Gordo estaba normal, y cuando llegamos a mediodía estaba cortado», explica Sergio Murillo. Estos problemas afectan especialmente a los vecinos de Cerro Gordo, que usan la A5 con frecuencia para dirigirse al centro comercial El Faro y la margen derecha.

La cifra 14,27 millones de euros es el precio de adjudicación de una obra que consiste en renovar el firme en 15 kilómetros de la A5 en el entorno de Badajoz.

Recuerda que las obras para mejorar el firme se iniciaron el verano pasado, terminaron y abrieron los dos carriles. Pero poco después este conductor empezó a notar baches y socavones, como si el nuevo firme se hubiera levantado. Este es un aspecto en el que coinciden varios conductores, que resaltan que los problemas surgieron sobre todo en el carril que va a Mérida. Y, de ahí, que las obras se retomaran de nuevo este verano.

Entre una y otra obra, ha habido cortes en varios tramos durante más de cuatro meses aunque no había obras.

El contrato, al que ha tenido acceso HOY, fue adjudicado en julio de 2023 con un plazo de 29 meses «que atiende a la disponibilidad presupuestaria actual y a la posible fecha de inicio de las obras«, recogía el concurso. La formalización tuvo lugar a finales de agosto y el plazo se alargará aún unos meses. La obra, según el mismo contrato, una vez que empezaran los operarios debía ser de doce meses. Es decir, que el plazo tan extenso de obras se debía a la distribución del dinero en los presupuestos.

Las obras tienen un coste de 14,27 millones de euros y, según la asignación incluida en el presupuesto, dejaban la mayor parte de la actuación para 2025. Así, para el primer ejercicio se reservaron 181.000 euros; para el siguiente 1,9 millones de euros y el resto para este ejercicio de 2025.

HOY se ha dirigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para preguntar por los próximos cortes y fases de la obra, pero no ha obtenido respuesta.