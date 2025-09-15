Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz: estos son los desvíos alternativos esta semana Los conductores están afectados esta semana por nuevos cortes y desvíos por las obras de asfaltado que se prolongan ya 14 meses

Ángela Murillo Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:34

Nuevos cambios para los conductores que utilizan a diario la A-5 en el entorno de Badajoz. Es decir, vecinos de Talavera la Real, Villafranco del Guadiana, militares de la base aérea, funcionarios de la Junta o residentes en la capital pacense que trabaja en los hospitales de Mérida y Tierra de Barros, además de los camioneros.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando la reparación del firme de la calzada, entre los km 392,300 al 407,821. Unos trabajos para asfaltar 15 kilómetros que, como ha informado este diario, duran ya 14 meses.

Desde este lunes a las siete de la mañana se producen nuevas alteraciones de la circulación que estarán vigentes hasta el miércoles 17 de septiembre. Ese día se volverán a realizar cambios, que deberán ser tenidos en cuenta por los conductores hasta el viernes 19.

Del 15 al 17 de septiembre

Hoy se ha cortado de forma total la calzada en sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 407,821 y 402,750, desviándose el tráfico por un carril de la calzada contraria. De esta forma, la salida del enlace 403 sentido BA-020 Badajoz/Campomayor está cortada, teniendo como alternativa el enlace 400 con un cambio de sentido.

Ampliar DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. Croquis ruta alternativa a salida A-5 Badajoz/Campomayor desde el enlace 403. Transportes

También hasta el miércoles está cortada incorporación a la A-5 en sentido Mérida en el enlace 407 (centro comercial El Faro). Se han señalizado dos itinerarios alternativos: por la avenida BA-20, con destino a la N-523 -carretera Cáceres-Badajoz-, desde donde se podrá acceder a la autovía en el enlace 400; y por la A-5 en sentido Portugal y cambio de sentido por enlace 13.

Ampliar DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. Croquis de la ruta alternativa a la incorporación a la A-5 Mérida/Madrid desde enlace 407. Transportes

Por otro lado, desde este lunes y hasta el miércoles, la salida 407 desde la A-5 en sentido Mérida/Madrid con destinos a la avenida de Elvas, Ifeba o El Faro estará cortada. Para alcanzar estos destinos se ha señalizado como ruta alternativa el enlace 400 con un cambio de sentido.

Ampliar DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. Croquis ruta alternativa a salida A-5 BA/IFEBA/Aduana/C.Comercial desde enlace 407. Transportes

Del miércoles 17 al viernes 19

A partir del miércoles 17 se abre al tráfico la calzada en sentido Mérida, entre los kilómetros 407,821 y 405,600, incluyendo el enlace 407 y la incorporación a la A-5 en sentido Mérida/Madrid. Desde ese día estará cortada la salida desde la A-5 en sentido Mérida/Madrid con destino a la avenida de Elvas, Ifeba o El Faro.

Del miércoles al viernes 19, se procede al corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 405,600 y 395,250, desviándose el tráfico por un carril de la calzada contraria.

Ampliar DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE. Croquis de la ruta alternativa a la salida A-5 Badajoz/Campomayor desde el enlace 403 Transportes

También del miércoles 17 al viernes 19, se cierran al tráfico los enlaces 403 y 400. En el enlace 403, desde la A-5 salida con destinos BA-020 Badajoz/Campomayor. Como ruta alternativa, los conductores pueden tomar la salida por el enlace 407. Desde este enlace, la incorporación Madrid/Mérida, se realizará por la BA-20, enlace 395 o la incorporación del enlace 407.

Ampliar DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE. Croquis de las rutas alternativas a salida A-5 N-523 Cáceres/Badajoz desde enlace 400.

Se cierra el enlace 400. Para los destinos N-523 Badajoz/Cáceres, se propone como alternativa la salida por el enlace 407 o realizar un cambio de sentido por enlace 395. Para la incorporación a la A-5, se propone como alternativa el enlace 395 en la carretera BA-20.

El viernes 19 se pone en servicio la salida del enlace 403 y desde el tramo 405,600 a 402,750. Las afecciones al tráfico en el lado de la calzada sentido Mérida/Madrid durarán, previsiblemente, quince días, concluye el Miniesterio de Transportes en nota de prensa.