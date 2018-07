Noche de circo en el paseo del río El espectáculo de Paca Prenda se podrá volver a ver el próximo fin de semana. :: Casimiro moreno Las actuaciones se realizan los fines de semana y buscan aumentar el interés por el teatro y la música Lola Sánchez y su 'Show de Paca Prenda' llenan de alegría la ciudad este verano JAIME PANADERO Martes, 24 julio 2018, 08:18

badajoz. El show de Paca Prenda está en la ciudad. Llega con un espectáculo cargado de humor para toda la familia que estará presente todos los fines de semana de julio y agosto en el embarcadero del paseo fluvial, en la margen derecha del río Guadiana.

Es una actuación de algo menos de una hora que presenta números de acrobacia, ilusión y malabares, desempeñados por personajes diferentes del show. Todo ello con la gracia y el humor que caracterizan a la payasa Paca Prenda, quien afirma ser «más teatrera que cirquera».

Ya estuvo el domingo 15 de julio actuando en la zona y su espectáculo fue todo un éxito. Casi un centenar de personas se congregaron para disfrutar y reírse con ella. Al finalizar, los niños allí presentes se acercaron a saludarla entusiasmados. Los padres, por su parte, le preguntaban cuándo podían volver a verlo.

El show volverá a ser puesto en escena el próximo fin de semana en el embarcadero del río

La persona que encarna a Paca Prenda y al resto de personajes es Lola Sánchez, una pacense de 28 años que ha decidido dedicar su vida al teatro y al circo.

Cuando era adolescente no se imaginaba que su destino la iba a llevar por este camino. «Descubrí el mundo circense porque estuve en un campo de trabajo sobre ello. Poco después, me convencí de que quería ser payasa», asegura.

Tras varios años formándose en diversas escuelas de Madrid y formar parte de compañías de teatro de amplia trayectoria, decidió crear la suya propia, 'Cía Paca Prenda'. El nombre es un juego de palabras que alude al riesgo de crear tu propio espectáculo por primera vez y aprender de la experiencia.

Después de actuar en numerosas ciudades españolas, como Granada, Almería o Valladolid, y de estar presente también en festivales regionales, ha decidido traer su espectáculo a su ciudad natal.

Ha pedido permiso al Ayuntamiento para mostrar su trabajo a los pacenses. «Mi objetivo también es crear en los vecinos de Badajoz esa curiosidad por el circo, el teatro, el color, la música... El paseo fluvial está maravilloso y hay que darle vida y alegría», apunta.

Ella insiste en que su espectáculo está dirigido a todo tipo de público, no solo el infantil: «El humor es universal. Se tiende a pensar que los payasos son para niños, pero no hace falta que tengas hijos para venir a mi show. Mi objetivo es entretener también a los adultos», asegura Lola Sánchez.

La iniciativa se enmarca dentro de Caepex (Cooperativa de Artes Escénicas y Plásticas de Extremadura). Se trata de una organización creada en 2014 por la propia Lola Sánchez y otros compañeros, con el objetivo de proporcionar cobertura legal y ayudar a los artistas profesionales que adquieran sus servicios. «Nuestra intención es generar poco a poco más proyectos en la región», señala la artista.

Piensa repetir la experiencia en los próximos fines de semana. Los días 28 y 29 de julio estará de nuevo en el embarcadero para todos aquellos que quieran ir a verla. Será sobre las 20.30 o 21.00, justo antes del anochecer.

Respecto al mes de agosto, «en un principio había pedido el permiso para que fuese en la plaza de San Francisco, pero me he dado cuenta de que el paseo fluvial es un mejor sitio para hacerlo. Intentaré ampliar el permiso», manifiesta.

Ella se muestra agradecida y orgullosa por hacer lo que le apasiona. «Aunque es un trabajo que no está muy bien valorado, es una herramienta que me vale para viajar, conocer gente y, sobre todo, hacer reír, que es lo que más me gusta», apunta.

En la actualidad, la extremeña puede ganarse la vida gracias a sus actuaciones y a su puesto de trabajo en la cooperativa. Pero no siempre ha podido vivir de su profesión. «También he pasado malos momentos, y he tenido que ganarme la vida trabajando en la vendimia o en la hostelería», reconoce.

También se queja de la valoración que tienen los artistas extremeños en la región. «Me gustaría que esta profesión se tomara un poco más en serio por parte de las instituciones. Yo tengo que estar dada de alta y declarar todo lo que gane. Es algo que me parece bien, pero no estaría mal que nos facilitaran un poco las cosas», se lamenta.

Con este espectáculo, a ella le gustaría también reivindicar el arte extremeño. «Creo que no valoramos lo que tenemos. Hay mucho arte en la región y la mayoría de nosotros tenemos que salir fuera a trabajar. Se valora más al artista que viene de fuera que al de aquí», sentencia.