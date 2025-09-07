La Noche en Blanco moviliza a 110.000 personas en Badajoz El número de asistentes se queda cerca de la cifra récord de 115.000 personas registrada en la pasada edición

El inicio de la Noche en Blanco de Badajoz, en la Plaza del Ayuntamiento.

R. H. Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:39

La Noche en Blanco de Badajoz congregó la noche del pasado sábado a 110.000 personas, una cifra con la que casi iguala el récord de 115.000 asistentes que recibieron el pasado 2024, según datos difundidos por el Ayuntamiento de Badajoz.

El espectáculo inaugural regresó a la Plaza de España, donde un concierto de música góspel congregó a miles de personas y dio inicio a una velada con más de 170 actividades y un «gran éxito de participación».

El alcalde pacense, Ignacio Gragera, valoró muy positivamente esta nueva edición. «Debemos estar muy orgullosos de tener la capacidad de organizar una programación cultural tan completa, condensada en un solo día, en el que abrimos la ciudad para todo aquel que quiera disfrutar de ella.» El regidor agradeció tanto a los vecinos que cedieron sus espacios como a todos los que llenaron las calles con su presencia. «Badajoz es esta noche cultura con mayúsculas, y el epicentro cultural de todo nuestro entorno».

Por su parte, el concejal delegado, José Antonio Casablanca, destacó la normalidad con la que transcurrió la cita: «Hemos vivido una participación masiva y una puesta en valor de nuestra cultura y nuestro patrimonio. Una noche que nos anima a seguir trabajando por la cultura de la ciudad, como hacemos durante todo el año».

Según apunta el consistorio, la cita no solo movilizó a los pacenses, pues la ciudad recibió visitantes de toda la provincia y un gran número de asistentes llegados desde Portugal.

En la jornada, los jardines de La Galera se convirtieron en protagonistas, con un espectáculo de luz, sonido y naturaleza que reunió a más de 7.500 personas. El espacio de San Francisco, con actividades dedicadas al público infantil, también registró gran éxito. De nuevo se formaron largas colas para visitar enclaves como La Catedral o la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Las Cabinas Literarias y los encuentros literarios en San Agustín atrajeron a numerosos amantes de las letras y como cada año, los conciertos en las distintas plazas fueron uno de los puntos fuertes de la programación, apuntan desde el ejecutivo.

Por otro lado, agradecen el «impulso económico» que esta velada supuso para el comercio local y la hostelería, que vivieron una jornada de gran actividad.

«Con una participación multitudinaria y una programación diversa, la Noche en Blanco 2025 confirmó de nuevo que Badajoz y la cultura son protagonistas en las calles de la ciudad, consolidando esta cita como un referente cultural y festivo en el suroeste peninsular», concluyen.