Las calles de Badajoz se llenan de luz, música y arte en la Noche en Blanco

Miles de personas han llenado el Casco Antiguo de Badajoz para disfrutar de la Noche en Blanco. La fiesta que cumple este sábado ... quince años ha celebrado su noche con 170 actividades culturales, unas diez más que en la pasada edición. Música, danza, literatura, fotografía, historia, pintura, visitas, y humor se han repartido en 66 espacios.

Un espectáculo de góspel ha iluminado la Plaza de España para dar el pistoletazo de salida a la Noche en Blanco. Alrededor de las nueve y media, la música de 'Gospel en Blanco' comenzó a inundar las calles y los visitantes se preparaban para una noche mágica de experiencias desde las diez de la noche hasta las tres de la madrugada.

Por un lado, unas cabinas literarias transportaban a través del tiempo entre poesía y literatura, donde se escuchaba a través de un teléfono poemas de Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o fragmentos de 'El Quijote'. Todo ello con las voces de reconocidos actores como Ana Fernández, El Brujo o Pedro Casablanc.

Por otro lado, los presentes capturaron recuerdos de la noche con el photocall y videocall 'Selfie con el T-Rex' y algunos bailaron al ritmo del swing con 'Swing & White'. Además, el público ha podido disfrutar del impactante espectáculo visual de 'Flama'.

La música ha sido una de las protagonistas de esta noche blanca y multitudinaria en la ciudad. El jazz de Pedro Calero Trío y el grupo Solaris han amenizado la iluminada terraza del Teatro López de Ayala.

Para los que buscaban ritmos más urbanos, en la plaza de la Soledad, Willy Wylazo deleitaba a los oyentes con mezclas de rumba y reggae. También se han podido escuchar las versiones pop-flamenco de Entresnottas y el folk melódico de Corazón del Suroeste.

Los bares del centro se han llenado y muchos han aprovechado para entrar en la torre de Espantaperros, visitar el muestrario de uniformes y materiales de época en la Puerta del Alpéndiz y realizar la ruta nocturna 'La Alcazaba y el espíritu de Ibn Marwan'. Se ha podido disfrutar también de recreaciones históricas, de monólogos de Lady Smith y otros personajes.

Los jardines de la Galera se han transformado en un espacio de luz, sonido y naturaleza en un recorrido mágico y lleno de color con 'Galera experience'. En cambio, otros asistentes han preferido recorrer la historia de Badajoz y descubrir siglos de cultura con visitas guiadas a la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista, la Ermita de la Soledad y la Iglesia de la Concepción.

Arte en las calles

El arte y la música se encontraron en el Museo de la Ciudad Luis de Morales con una exposición de pintura, fotografía y espectáculos en directo. También el Meiac, el Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico Provincial han abierto sus puertas a todos los públicos para mostrar colecciones permanentes y temporales y han ofrecido recorridos didácticos e interactivos.

En el espacio cultural de Santa Catalina, imágenes de moda, juegos, películas, automóviles o animales, son representados magistralmente por Gabrielle Graessle. Una muestra sobre temas cotidianos y experiencias de vida de la artista suiza en una de las pocas exposiciones que se han hecho de su trabajo en España y la primera en Extremadura.

La noche guardaba más secretos en otros rincones de la ciudad. En la sala Artex, Ramón de Arcos pintaba un cuadro en directo. El pintor ha terminado realizando su actividad en la calle Virgen de la Soledad debido a unas obras en San Pedro de Alcántara.

Otro punto de interés se encontraba en el Colegio Oficial de Arquitectos (Coade), que ha ofrecido a partir de las diez de la noche la exposición de pintura 'Como la Vida Misma' de Adrián Rolo, acompañada de una performance de creación en vivo con música en directo.

Además, la Facultad de Ciencias de la Documentación y La Comunicación de la Universidad de Extremadura, ubicada en la Alcazaba de Badajoz, ha abierto sus puertas para mostrar los murales realizados por el artista urbano 'Chino'. En las inmediaciones de la facultad se puede observar el círculo de la sostenibilidad de las artes.

Una de las novedades este año ha sido el proyecto 'Barrio', una instalación de videoarte con proyecciones en la plaza de Santa María. También se ha podido disfrutar de las casas consistoriales con la exposición 'Descubriendo un mundo en miniatura' y la biblioteca de Santa Ana con talleres sobre los superhéroes.

En esta noche blanca no podía faltar la literatura. La escuela de nuevas narrativas Mirada y Voz ha ofrecido juegos narrativos donde los asistentes podían participar en las instalaciones de la avenida Juan Carlos I.

Las calles de la ciudad han vivido este primer sábado de septiembre una gran afluencia de público que paseaba entre cuadros, música, historia y mucha magia.