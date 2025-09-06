HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
El inicio de la Noche en Blanco de Badajoz, en la Plaza del Ayuntamiento.

Ver 9 fotos
El inicio de la Noche en Blanco de Badajoz, en la Plaza del Ayuntamiento. JV ARNELAS

Las calles de Badajoz se llenan de luz, música y arte en la Noche en Blanco

Un espectáculo de góspel ha iluminado la Plaza de España para dar comienzo al evento multitudinario

Miriam Rubias

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:23

Miles de personas han llenado el Casco Antiguo de Badajoz para disfrutar de la Noche en Blanco. La fiesta que cumple este sábado ... quince años ha celebrado su noche con 170 actividades culturales, unas diez más que en la pasada edición. Música, danza, literatura, fotografía, historia, pintura, visitas, y humor se han repartido en 66 espacios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  2. 2 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  3. 3

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  4. 4 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  5. 5

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  6. 6 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  7. 7 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  10. 10 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las calles de Badajoz se llenan de luz, música y arte en la Noche en Blanco