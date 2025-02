El muro donde se ahogó el niño de 13 años todavía se usa para nadar y pescar

Este domingo se cumple un mes desde que José María Silva, de 13 años, se ahogara tras bañarse en el azud de La Pesquera. Esta tragedia, según los pescadores que suelen estar en esta zona del Guadiana, puede repetirse porque es habitual ver personas ... que pescan y se bañan desde el muro, el mismo punto desde el que desapareció este niño.

José María fue a pasar la tarde a La Pesquera junto a unos amigos y decidió meterse en el agua. Desapareció. Su cuerpo fue encontrado 24 horas después a unos metros del muro desde el que se metió en el agua. En ese mismo muro ayer había seis personas pescando, la mayoría muy jóvenes. Está prohibido por el riesgo que supone. Si se resbalan y se caen, podrían ser arrastrados por la corriente.

«Saltan desde el muro al agua y también del segundo piso del Molino de los Moscoso» Iñaki Galeano Pescador

El muro del azud es una larga estructura de piedra que sale de la orilla y llega al salto de agua. Es una zona muy peligrosa porque el camino es estrecho, resbaladizo y, una vez en el agua, la corriente de la caída es muy fuerte. Además hay vegetación y ripios en el fondo que pueden provocar que las personas se queden enganchadas y se ahoguen.

A pesar del riesgo, la imagen de jóvenes en el muro es habitual. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha señalizado la prohibición de transitar por esta estructura. Además hay un cartel que señala, específicamente, que no se puede pescar a menos de 25 metros de este azud. Con esa medida pretenden alejar a los pescadores de las zonas más peligrosas.

Cuando hay escenas como la de ayer, según detallan desde la Confederación, llaman a la policía, que acude a sacar a los infractores del muro y que puede sancionarnos.

Los pescadores que respetan las normas saben que pueden ser sancionados. Es el caso de Iñaki Galeano, que ayer estaba pescando, pero en una charca lejos de La Pesquera. «Eso es muy peligroso». Este aficionado asegura que es habitual ver a gente en el azud, algunos bañándose. «Hace unos meses vi a unos chavales que cruzaron el salto de agua andando por el muro. Que eso es muy peligroso, si te resbalas, te vas para abajo. Les grité, pero no me hicieron caso».

«También he visto chavales saltar al agua desde el segundo piso del edificio que hay detrás (el Molino de los Moscoso)», asegura Galeano. Y si es habitual ver gente bañándose, aún más pescando. «Sí, aunque está prohibido y te pueden sancionar si vienen los guardas, se ponen en el muro».

Muy peligroso

Marco González, otro pescador, confirma que es habitual ver a gente pescar desde el muro. «Yo nunca lo haría», asegura. Este experto aficionado conoce muy bien el Guadiana y señala que la zona de La Pesquera es una de las que más riesgo de ahogamiento tiene. «Yo no me acercaría», remacha.

Marco, por ejemplo, usa un 'pato' a veces para pescar dentro del agua. Se trata de una pequeña embarcación individual que los se utiliza para moverse dentro del Guadiana. «Pero alguna vez que me he acercado a La Pesquera, se nota la fuerza de la corriente. Debajo de la caída, el agua va con mucha fuerza, eso es muy peligroso. Si te metes en el agua, te arrastra seguro. No se me ocurriría pasar por allí».

Este pescador insiste en que nunca imitaría a los infractores que caminan por el muro. Cree que si se resbalan y caen al agua, podrían ser arrastrados y ahogarse. «Ese riesgo se conoce», dice Marco que, sin embargo, reconoce que ve gente en el azud a diario desde su silla de pescador.

«La gente no debería meterse en el río. Para eso están las piscinas. Mira que se sabe que muchos se han ahogado justo ahí, unos cuantos», se lamenta otro pescador que hay cerca.

En concreto en el azud de La Pesquera se han producido cinco muertes en once años. En 2013 falleció otro menor que también entró a nadar y quedó enganchado en los ripios del fondo; y en 2021 tres trabajadores que controlaban el camalote se ahogaron tras volcar su barca en el salto de gua. Fueron arrastrados por la corriente.

En la zona hay carteles que señalan que se trata de un área de seguridad y otros que impiden andar por el muro. También hay señalización de que está prohibido bañarse. Sin embargo las infracciones siguen siendo habituales.