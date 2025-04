Quintana dice que estudiarán la seguridad de La Pesquera pero «lo primero es que está prohibido bañarse»

La Delegación del Gobierno en Extremadura estudiará mejorar la seguridad del azud de La Pesquera, la zona donde murió José María Silva, el niño ... de 13 años mientras se bañaba en el Guadiana. Así lo ha asegurado el delegado, José Luis Quintana, que sin embargo ha insistido en recalcar que lo principal es que el baño está prohibido en el río.

«Lo que está claro es que está prohibido bañarse. A partir de ahí, todo lo demás sobra, está prohibido», ha declarado Quintana este viernes durante la inauguración de la Feria del Vino de Almendralejo. «Hay señales de prohibición, pero no parece que la gente haga caso a las señales», ha añadido.

«Actualmente se está haciendo una obra y se están estudiando algunas medidas pero lo primero es que está prohibido y nadie puede bañarse» y hay carteles «pero sirven para poco», ha recriminado el delegado del Gobierno en Extremadura.

A preguntas de los periodistas, sobre la petición de la familia del fallecido de que se limpien los ripios que hay en el agua y se señalice el peligro, Quintana ha descartado que lo que hay en el fondo haya sido determinante. «El río es vivo y cambia su fondo. Está prohibido y todo el mundo sabe que está prohibido. Y por poner un cartel... No puedo decir otra cosa, está totalmente prohibido porque es peligroso. No depende de lo que tenga o no tenga el río, está prohibido bañarse».

En cuanto a la búsqueda del menor, ha alabado el trabajo de la Policía Nacional, en concreto del grupo de especialistas buzos que llegaron desde Guadalajara. «Los GEO hicieron un magnífico trabajo. Han estado aquí las personas probablemente mejor preparadas de España. Venían de otra recuperación de un cuerpo en La Rioja, vinieron y el mismo día lo han encontrado. Agradecer la labor que pone en este caso la Policía Nacional en encontrar el cuerpo».

El alcalde pide precaución

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha trasladado el pésame a la familia del niño fallecido y ha dicho que está «muy impactado por todo lo que ha rodeado a este asunto, muy triste». «Quiero mandar un fuerte abrazo a toda su familia, en especial a sus padres. No me quiero ni imaginar lo que están pasando ahora».

Gragera también ha hecho un llamamiento a la prudencia. «El río es el río. El río tiene sus peligros y por desgracia hemos vivido otros episodios en los que perdieron tres trabajadores la vida. Hay que respetar mucho el río, hacer labor de concienciación para que la gente no se aboque a una situación de riesgo». Por último ha deseado que la situación no se repita.

En cuanto a la petición de la familia de que se limpie de escombros la zona y se señalicen, el regidor pacense ha indicado que podría ayudar. «Pero aquí la Confederación tomará la decisión que tenga que tomar, pero hay que hacer una labor de sensibilización sobre los peligros que entraña el río y que la gente sea consciente de que, en concreto esa zona con las corrientes que provoca el azud, es peligrosa».