El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, uno de los inscritos en la Elvas-Badajoz

Tres meses ha estado abierto el plazo de inscripciones para la Media Maratón Elvas-Badajoz. Una de las carreras más populares entre los pacenses, que este domingo ha celebrado su trigésimo quinta edición, cerró el periodo de inscripciones hace unos días. De los 2.000 dorsales disponibles, se incribieron 1.500 personas, entre los que se encontraba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La retirada de dorsales tuvo lugar en Decathlon el viernes en horario de tarde y durante la mañana del sábado. Aunque también era posible retirarlo una hora antes de la salida, algo que no han hecho alrededor de 400 corredores que finalmente no han asistido a la prueba, entre los que se encontraba el político extremeño que con el dorsal 638, finalmente no ha participado a la carrera.

Cabe recordar que el ministro extremeño está muy vinculado a la región. Su familia es natural del Valle de la Serena, a dónde él vuelve para reencontrarse con familiares y amigos. De hecho, este verano fue fácil verlo por la localidad en plena desconexión estival.

Este verano también pasó por Mérida para asistir a la boda de la hija de Nadio Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que celebró su enlace en la capital extremeña.

Carrera

La carrera en la que estaba inscrito el ministro este domingo la ganó el emeritense Jorge González, al llegar a la meta en una hora y siete minutos. No era la primera vez que González corría esta prueba internacional, donde compitió por primera vez en el año 2016 quedando en la posición número 30 de la clasificación, pero que este año ha logrado finalmente subierse al cajón. «He podido ganar la carrera aunque no he corrido con muy buenas sensaciones debido a unos problemas estomacales, pero afortunadamente he conseguido reponerme y ganar la carrera», decía el corredor a HOY tras cruzar la meta.

González llegó a Elvas sin ningún objetivo ya que su intención en la prueba de este domingo no era otra que entrenarse para comepetir en maratones. «Pese a ello me gustaría venir algún año con intención de competir, ya que me gustaría batir la marca, que está en una hora y cuatro minutos, y yo la tengo en media maratón en una hora y un minuto.

Ganadora en su debut

Lesionada llegó a la competición la zafrense, Mónica Guitérrez que llevaba años queriendo correr esta prueba pero su calendario laboral no se lo permitía. «Este año he podido venir aunuque estoy lesionada, pero tenía muchas ganas de hacer esta carrera. Le saqué margen en la salida a la chica que venía detrás y opté por mantener el ritmo que mi pierna me podía permitir», contaba al llegar a la meta después de una hora y diecisiete minutos corriendo.

Las expectativas que había generado esta corredora estaba en batir marca, pero tras los meses que lleva lesionada decía que no se encuentra en su mejor estado de forma. «Sabía que se podía correr rápido porque son avenidas largas y bajadas que se pueden aprovechar. En ese sentido me ha gustado mucho, aunque no he podido ir al cien por cien porque no quería forzar la lesión que tengo en la tibia y que no me deja hacer mucho ejercicio de impacto en la pierna».

Una prueba a la que esta ganadora espera poder volver el próximo año, donde los pacenses también esperarán al ministro, Carlos Cuerpo, del que se desconocen los motivos de su ausencia pero que muchos esperan ver correr el próximo año.