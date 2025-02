Los atletas de la Elvas-Badajoz corren por Valencia y por la leucemia

María Isabel Hidalgo Badajoz Domingo, 10 de noviembre 2024, 14:08 Comenta Compartir

Faltaba una hora para que diera comienzo la media maratón Elvas Badajoz, que este año celebra su edición número 35, cuando los 1.500 corredores inscritos en la prueba comenzaron a llegar a la salida, ubicada en el recinto ferial de la ciudad lusa. Allí llegaron nerviosas Jenny León y Yolanda Chialvo, era su primera media maratón, pero para ellas lo importante era Valencia.

«Hemos traído unos lazos negros en señal de solidaridad con lo que está sufriendo el pueblo valenciano, creemos que no se puede mirar para otro lado con lo que está pasando allí», comentaba León que en apenas unos minutos repartió las decenas de lazos que hechos por ella misma llevó de manera desinteresada.

«Quería tener presente a todas las personas que están sufriendo por la DANA y los lazos me parece un gesto significativo para mostrar que estamos dolidos por ellos. He regalado todos los que traía, muchos corredores me los han pedido cuando los han visto», sentenciaba. mientras formaba la letra V con los dedos de la mano.

Junto a ellas el resto de corredores guardaron el minuto se silencio que se llevó a cabo antes de la salida, donde el concejal de Deportes, Juan Parejo, y la olímpica pacense Miriam Casillas, sostuvieron la bandera de la comunidad Valenciana mientras sonaba el himno.

Más allá de Valencia también hubo solidaridad para otros temas que preocupan a la ciudadanía. El pacense Job Gómez la corrió por la investigación para la leucemia, enfermedad que su hijo tuvo hace siete años y de la que se encuentra recuperado. «Voy a correr para conseguir un reto con la fundación Carrera, que consiste en recaudar el máximo dinero posible para la investigación contra la leucemia», explica Gómez.

Ver 16 fotos Casimiro Moreno

Para conseguir esto Gómez tenía que correr su primera media maratón, y con este reto conseguido cualquier persona puede hacer una donación por Internet a migranodearena.org. «Ya tenemos recaudados 4.500 euros, el objetivo está en llegar a los 5.000 para que desde la Fundación se pueda trabajar por la investigación, porque más allá de la donación de médula ósea esta parte también es muy importante para los tratamientos de los pacientes».

Mientras Job se paseaba con la bandera de la fundación Carreras por la salida Jenny y Yolanda se colocaban los lazos antes de comenzar a correr. «Estamos nerviosas porque solo llevamos dos años corriendo, hemos ido a carreras populares pero esta será nuestra primera carrera de larga distancia«, decían.

También fue la primera de Juan José Pacheco, que pese a que es aficionado a correr y vive en Badajoz nunca antes había realizado esta prueba. «Me han animado los amigos, corro por mi cuenta pero tenía ilusión de tener esta experiencia. He corrido carreras largas, pero está dicen que engaña», zanjó.

Símbolo de la ciudad

Más habituado a correrla está Atiliano Martínez que a sus 65 años presumía de haber participado en las últimas 20 ediciones de la prueba. «Es una carrera a la que hay que venir con respeto porque la bajada confunde a la gente. Pero es asequible, yo he visto como en los últimos años cada vez son más corredores los que participan en esta prueba, que es uno de los símbolos de la ciudad», subrayó el corredor del club Maratón Badajoz que aprovechó la cita de hoy para estrenar equipaciones.

A la salida también acudió la Miriam Casillas, la olímpica pacense ha sido una de las imágenes de las camisetas conmemorativas de esta edición y fue la encargada de entregar los premios a los ganadores, algo que la hizo muy feliz. «Ha sido un bonito homenaje que nos hayan tenido presentes para celebrar este evento deportivo. Es muy emocionante porque el ambiente es espectacular», subrayó apenada porque no la pudo correr, ya que ahora está en periodo de descanso.

Quién no ha descansado estos últimos años fue Jorge González, el emeritense que quedó en la posición número 30 en el año 2016, cuando corrió por primera vez los 21 kilómetros que separan ambas ciuadades. Desde entonces no ha parado de entrenar, y eso le ha valido el primer puesto en la carrera de hoy, que ha logrado completar en una hora y siete minutos.

Un tiempo que superó al que hizo el más veterano de la prueba, Antonio Estepa, el decano de los clubes de atletismo de Badajoz que a sus 80 años no quiere dejar de correr medias maratones, y la de hoy no iba a ser menos. Estepa caminó con su dorsal en la espalda para llegar hasta Badajoz, porque el premio en este caso no estaba en un buen tiempo, sino en la fortaleza para atarse las zapatillas y realizarla.