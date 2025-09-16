Este miércoles, concierto solidario de la Banda Municipal por el bicentenario de la Policía Nacional

Concierto de la Banda Municipal de Música en el López de Ayala.

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este miércoles 17 de septiembre un concierto homenaje con motivo de bicentenario de la Policía Nacional.

Se trata de un evento colidario, a cargo de la Banda Municipal de Música, y a favor de la asociación Apnaba (Asociación de padres de personas con autismo de Badajoz). La Banda Municipal de Música, dirigida por Vicente Soler Solano, contará la participación del policía nacional y tenor Juan Ledesma.

Las entradas tienen un precio de tres euros y el concierto comenzará a las 19.30 horas.

Cross solidario 'Ruta 091'

Otro evento a beneficio de Apnaba organizado por la Policía Nacional será la VIII edición del Cross Solidario 'Ruta 091 Badajoz', una carrera prevista el domingo 26 de octubre.

El cross arrancará junto al Puente Real, en la explanada del mercadillo de los martes, a las 10:30 horas.