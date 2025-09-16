HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concierto de la Banda Municipal de Música en el López de Ayala. HOY
Badajoz

Este miércoles, concierto solidario de la Banda Municipal por el bicentenario de la Policía Nacional

Las entradas al evento, que comenzará a las 19.30 euros, tienen un coste de tres euros a favor de Apnaba

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:58

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este miércoles 17 de septiembre un concierto homenaje con motivo de bicentenario de la Policía Nacional.

Se trata de un evento colidario, a cargo de la Banda Municipal de Música, y a favor de la asociación Apnaba (Asociación de padres de personas con autismo de Badajoz). La  Banda Municipal de Música,  dirigida por Vicente Soler Solano, contará la participación del policía nacional y tenor Juan Ledesma.

MÁS INFORMACIÓN

Las entradas tienen un precio de tres euros y el concierto comenzará a las 19.30 horas.

Cross solidario 'Ruta 091'

Otro evento a beneficio de Apnaba organizado por la Policía Nacional será la VIII edición del Cross Solidario 'Ruta 091 Badajoz', una carrera prevista el domingo 26 de octubre.

El cross arrancará junto al Puente Real, en la explanada del mercadillo de los martes, a las 10:30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  4. 4 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  5. 5 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  6. 6 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  7. 7 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño
  8. 8 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz: estos son los desvíos alternativos esta semana
  9. 9 Detienen a un agresor sexual reincidente por atacar a una mujer en Cáceres
  10. 10 El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Este miércoles, concierto solidario de la Banda Municipal por el bicentenario de la Policía Nacional

Este miércoles, concierto solidario de la Banda Municipal por el bicentenario de la Policía Nacional