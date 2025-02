El 5 de marzo y el 23 de mayo habrá clase en Badajoz al no estar de acuerdo todos los centros

Al final habrá clase el miércoles posterior al martes del Carnaval de Badajoz, o sea el 5 de marzo, y también el viernes 23 de mayo, que eran las fechas en que la mayoría de los centros educativos de Badajoz habían pedido a la ... Dirección Provincial de Educación que no hubiera clase.

El proceso para solicitar la eliminación de estos dos días lectivos requería unanimidad y que todos los consejos escolares de la ciudad realizaran esa petición, pero finalmente la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha declinado cambiar el calendario escolar porque «tres centros educativos no se han sumado a la propuesta de modificación y, atendiendo a la norma, que es de obligado cumplimiento, no es posible atender lo solicitado», explicaron este martes desde la Consejería de Educación.

Cambiar carnaval y San Juan

La idea de los docentes, respaldada por los sindicatos que los representan, era que Educación les cambiara el 4 de marzo (martes de Carnaval) y 24 de junio (San Juan), que ya son festivos, en el primer caso regional y en el segundo local, por el 5 de marzo, que es miércoles de ceniza, y el 23 de mayo, que cae en viernes.

La petición tenía amparo legal porque el calendario escolar que se aprueba antes de que se inicie el curso era de 177 días lectivos en el caso de la ciudad de Badajoz, cuando el mínimo que establece la ley es de 175. De igual modo, la resolución que afecta a esta cuestión –de 30 de mayo de 2024, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional y publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 6 de junio– contempla la posibilidad de modificar el calendario escolar, lo cual había que solicitar antes del 31 de enero para el segundo y tercer trimestre y así se hizo.

Sin embargo, la resolución indica que, en el caso de aquellas localidades donde haya más de un centro educativo, la solicitud de modificación debe ser realizada «por la totalidad de los centros» y también que afecte a los mismos días. Además, añade «las solicitudes de modificación del calendario escolar tendrán un carácter excepcional y deberán tener una justificación de carácter educativo».

En cualquier caso, que la Junta no haya atendido la petición tiene que ver, según explicaron a HOY, con que no ha habido unanimidad al no haberse sumado tres centros de Badajoz.

No quieren un calendario de mínimos

Desde la Freampa (Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos se posicionaron en contra de que se rebajaran los días lectivos a mitad de curso. El argumento principal era la dificultad de conciliar de muchas familias que de repente se iban a encontrar con que debían atender su trabajo en esos dos días en que los estudiantes no iban a tener clase. Sin embargo, eran escépticos con la posibilidad de que el la modificación del calendario escolar no saliera adelante teniendo en cuenta la composición de los consejos escolares, en los cuales los docentes y el personal de administración tienen holgada mayoría sobre la representación de los padres.

Maribel Rangel, presidenta de la Freampa, reconocía ayer a este diario que este desenlace no lo esperaba. Subraya que los docentes estaban en su derecho de pedirlo, pero entiende que «este cambio hubiera tenido consecuencias para las familias, que tienen problemas para conciliar si les quitan días de clase, y también para el alumnado. De hecho, siempre hemos reivindicado que el calendario escolar en Extremadura sea más amplio y no se vaya siempre a mínimos porque esto no les beneficia y en muchas ocasiones no consiguen acabar el temario de las asignaturas».