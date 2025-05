Los docentes defienden su derecho a los 175 días de clase

El sindicato sectorial PIDE y la sección de Educación del CSIF defienden el derecho de los docentes a trabajar 175 días lectivos en Badajoz, para ... equipararse así con el resto de poblaciones de Extremadura.

La reacción se debe a que los colegios e institutos de Badajoz van ver modificado su calendario escolar y tendrán dos días lectivos menos –el 5 de marzo miércoles y el 23 de mayo, viernes– a cambio de dos jornadas que ya son festivos locales –el 4 de marzo, martes de Carnaval, y el 24 de junio, San Juan–. Este cambio se está sustanciando esta semana a través de los consejos escolares de cada centro escolar, en la mayoría de los casos con el voto en contra de los representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos (ampas), que se quejan de las dificultades para atender esos días a hijos y de que este cambio se plantee a mitad de curso.

Entre los docentes ha causado malestar que se les recrimine este cambio y los representantes sindicales de los docentes prefieren no entrar en una guerra con los padres por este motivo. Simplemente argumentan que el cambio se ajusta a la norma, que en otras poblaciones se ha hecho la modificación otros años cuando se han conocido las festividades locales y que para la ciudad de Badajoz se plantearon 177 días lectivos inicialmente cuando el mínimo legal es 175.

Según PIDE, «Los centros están en su derecho, si hay unanimidad, de pedirlo porque el calendario escolar regula la posibilidad de que los centros soliciten el cambio en el caso de que festividades locales coincidan con festividades regionales o nacionales. Después la administración lo autorizará o no».

En realidad, basta con comunicarlo a la Junta de Extremadura, como indica la carta enviada el pasado 27 de enero desde la Delegación provincial de Educación a los equipos directivos de los centros escolares, donde se les indica cómo proceder en base a la resolución de 30 de mayo de 2024 por la que se aprueba el calendario escolar.

Antes del viernes 31

En esa carta firmada por el delegado provincial de Educación, Manuel Rico, se explica que, de no haber consejo escolar municipal (en Badajoz no está constituido), los centros escolares «no lo deben solicitar sino comunicar a esta Delegación Provincial el día o los días que, de común acuerdo, entre todos centros, sostenidos con fondos públicos y privados, de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional, Educación Especial y enseñanzas de Régimen Especial sustituyan al día o los días de las fiestas locales que coincidan con días no lectivos de la localidad o municipio».

La fecha límite para comunicarlo a la Delegación Provincial es el 31 de enero, este viernes, por tratarse del segundo y tercer trimestre