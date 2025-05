Los padres de Badajoz se quejan de que quiten a mitad de curso dos días de clase

Desde el viernes pasado muchos grupos de whatsapp de padres y madres de alumnos de Badajoz echan humo. La decisión de pedir una modificación del ... calendario escolar quitándole dos días lectivos –el miércoles 5 de marzo justo después de carnaval y el viernes 23 de mayo– no ha gustado a los padres y madres de alumnos. Algunos ya han celebrado su consejo escolar, y entre ayer y hoy la mayoría de las ampas de Badajoz ya se habrán pronunciado en contra en sus respectivos consejos escolares. Pero su voto no es decisivo y pesa más la opinión de los docentes. Por ello, lo más probable es que en todos los colegios e institutos de la ciudad se reduzca el calendario escolar dejándolo en el mínimo legal, 175 días lectivos.

Desde la Junta de Extremadura indicaron a HOY que basta la comunicación de todos los centros educativos a la Delegación Provincial de Educación. Y según la resolución que regula estas modificaciones del calendario hay que solicitarla antes del día 31 de enero y debe haber un fin educativo. Esto último algunas ampas no lo ven claro, por lo que no descartan recurrir.

En cuanto al rechazo de que haya dos días menos de clase, lo que no gusta a las ampas es que de esto se informe a mitad de curso, porque para quienes tienen hijos pequeños es un trastorno. La medida no solo afecta a centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria de Badajoz, también a concertados y privados.

La Freampa (Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) ya se pronunció en contra cuando HOY adelantó la noticia el viernes pasado. Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) de Extremadura, su presidenta Tatiana Gutiérrez Mora decía ayer que «si hablamos de que la conciliación es tan importante, una noticia así no nos parece bien porque los padres tendremos que buscarnos la vida y dejar a nuestros hijos con quien podamos. Los representantes de las familias no estamos de acuerdo».

«Es un disloque en la vida familiar»

Cristina Narro es presidenta del ampa Sagrada Familia, que votará en contra de este cambio en su consejo escolar, aunque saben que su descontento no se tendrá en cuenta. Con todo, su opinión es que «este cambio es ir contra la conciliación familiar. No ha lugar porque entre otras cosas el 24 de junio no hay colegio para los niños y lo aprovechan los profesores (llevándolo al 23 de mayo, viernes). Desde que estoy en el ampa es la primera vez que surge un cambio así y aunque entiendo a los profesores, es un problemón para el resto de colectivos. Durante el curso ya hay muchos días que son lectivos y los niños no están dando clase, están más bien recogidos en el colegio, sobre todo a finales de junio, y otras veces porque hace mucho calor y salen antes. Todo esto para la vida familiar es un disloque», se queja Narro.

Pedro Bolaños, por su parte, es presidente del ampa del colegio público Santa Marina y tiene un hijo que va a cumplir tres años y otro con cinco. Ayer tuvo lugar el consejo escolar para que no haya clase. «Cualquier día no lectivo de más dificulta la vida porque si el niño no va clase y tienes que trabajar debes buscarte la vida. Unos necesitarán apoyo familiar, yo en mi caso tendré que pagar una guardería o pedir el día libre. Lo que es seguro es que la mayoría tendremos un problema».

Ayer decía Mari Carmen Palos, secretaria del ampa del Colegio San Fernando, que quitar el 5 de marzo y el 23 de mayo como lectivos saldrá adelante porque la opinión de los padres pesa menos que la de los docentes. «Habrá que colocar a los niños y a los padres no les gusta nada. Afecta sobre todo a Primaria y hay padres que me dicen que tendrán que pedir el día. Yo trabajo fuera de Badajoz y lo intentaré hacer».

«No habla muy bien de ellos»

Adrián Rodríguez ahora preside el ampa del colegio público Lope de Vega, pero ha estado en la Freampa unos veinte años y conoce de cerca este problema. «Hace tiempo que desde Freampa pusimos un recurso porque la Ley Orgánica establece un mínimo de 175 días para enseñanzas obligatorias. Y siempre la administración, presionada por sindicatos, establecía el mínimo. Se habla mucho de lo vocacional de la profesión docente, pero no habla muy bien de ellos que siempre quieran cerrar los calendarios escolares con 175 días. Incluso ya que no hay exámenes en septiembre se podría empezar antes, pero entonces se irían a casi 180 días y no quieren».

Adrián Rodríguez recuerda que en Badajoz normalmente las fiestas locales no caen en periodos lectivos y una solía ser el martes de carnaval. «Este año en Badajoz salen 177 lectivos con el calendario aprobado, de ahí que propongan los cambios. Pero el 24 de junio es festivo en Badajoz y cae fuera del periodo lectivo (el curso acaba para los alumnos el 20 de junio), y quieren aprovechar para irse a los 175 cambiando el 24 de junio por el 23 de mayo, por lo que ganan un festivo. Nosotros (en el ampa del Lope de Vega) nos hemos opuesto porque perjudica a las familias, ya que supone que de repente hay dos no lectivos que son laborales y las familias tendrán que buscar una solución. Nos parece fatal. Además, no se cumple con la instrucción porque el cambio debe ser por algo extraordinario y en beneficio pedagógico de los niños (artículo 10.1: «Las solicitudes de modificación del calendario escolar tendrán un carácter excepcional y deberán tener una justificación de carácter educativo»), y estos cambios no se acogen a lo que dice la norma, por lo que estamos planteándonos una queja a la delegación provincial».

Un ampa sin embargo que no sigue la corriente de la mayoría es la del colegio Enrique Iglesias. Su presidente, Alfonso Vázquez, explicó ayer que en su consejo escolar salió incorporar al calendario estos dos días no lectivos por unanimidad. Según Vázquez, «cuando se aprueba el calendario (en mayo, tres meses antes de inicio de curso) debería quedar visto, pero entiendo que la legislación marca los 175 días y cada trabajador tiene su convenio que hay que respetar. Y la idea es que todos los municipios tengan 175 días, son los derechos de los trabajadores», apunta.