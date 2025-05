Una mañana perfecta en Badajoz para correr con la policía

J. López-Lago Domingo, 27 de octubre 2024 | Actualizado 28/10/2024 08:22h. Comenta Compartir

Un helicóptero policial sobrevolaba el parque del río este domingo hasta que a las nueve y media de la mañana ha aterrizado en el centro de una pista de fútbol sala. En cuanto se han detenido sus hélices, ha empezado a sonar a todo volumen música latina. Había un escenario y cantidad de carpas con gente en zapatillas alrededor. No había pasado nada grave, era un evento deportivo. La que es conocida como 'carrera de la Policía' se llama en realidad Ruta 091 para difundir este número telefónico de emergencia ante un posible delito o necesidad de ayuda. Se celebra cada vez en más ciudades de toda España desde 2017 y como cita de atletas aficionados ha ido creciendo poco a poco hasta llegar este año a 48 eventos en total. La semana que viene, por ejemplo, le toca a Melilla.

En Badajoz esta carrera popular se celebra desde el principio y en esta séptima edición se han batido hoy domingo todos los récords de participación y público, según el portavoz de la organización. Habla de unos 400 corredores en la prueba de 10 kilómetros, de cerca de mil en la de 5 kilómetros, -cifra más alta porque incluye una caminata a la que se apunta gente más mayor- más todos los niños pequeños repartidos en cinco categorías de edades, quienes han corrido desde 50 metros los más pequeños, algunos de cinco años, hasta los 400 metros los que tienen ya hasta quince años. En total, en torno a 1.600 atletas amateur (entre inscritos y sin dorsal) de todas las edades, según la organización que habla de «éxito teniendo en cuenta que justo una semana antes se celebró en Badajoz otra carrera», la de la Guardia Civil, que también celebra su propia prueba.

La de hoy siempre ha tenido lugar en el parque del río, que sin ser el lugar predilecto por los corredores, ha demostrado tener una gran capacidad de convocatoria en un domingo que ha salido perfecto meteorológicamente hablando, sin viento y con sol pero sin calor.

Jesús e Irene, de 32 y 30 años, son pareja y han venido a correr. «Nos gusta el deporte y cualquier cosa que se organiza en Badajoz», decía antes de la salida esta joven que empezó a correr hace unos cuatro años y ahora afirma que sale a entrenar entre tres y cuatro veces por semana combinando correr y gimnasio. «Me gustan estas carreras por la variedad de gente que ves. Se animan unos a otros y da muy buen rollo. No voy con ningún objetivo de hacer tiempo». Por su parte, Jesús comentaba que lleva muchos años jugando al baloncesto y ha encontrado en correr otra manera de seguir en forma. «Ahora mismo vengo sin objetivos porque salgo de una lesión por atropello, así que me conformo con terminarla».

A pocos metros estaban Natalia y Ricardo, que entrenan a diario para convertirse en policías nacionales. La de hoy ha sido una ocasión perfecta para debutar en una carrera popular. «Me he levantado a las ocho, me he comido una manzana y un café antes de calentar para correr los cinco kilómetros. El año que viene quizás hagamos la de diez kilómetros», ha explicado ella. Ricardo era la primera carrera que afrontaba también. «Me ha llamado la atención el ambiente que hay con padres y tantos niños», ha explicado a HOY.

Dos de esos niños eran Pablo y Carlos, de ocho y cinco años y que han venido con sus padres, José Antonio y Gloria. «Me he apuntado porque me gusta correr y competir, ya he hecho otras carreras con el colegio aquí en el río», decía el mayor de los hermanos. A Carlos le gusta el fútbol también, pero cualquier deporte les interesa, han declarado antes de tomar la salida.

Ampliar Una de las carreras infantiles. Arnelas

Antes o después de correr los asistentes han podido curiosear por las carpas que ha desplegado la Policía Nacional, que aprovecha el evento para dar a conocer algunas de sus unidades más desconocidas, como la aérea, que usa drones y se creó hace dos años y medio, la de subsuelo, o los Tedax. A última hora llegó la unidad de caballería. En cuanto al helicóptero, este pertenece a la Jefatura Superior de Andalucía, pero en ocasiones sobrevuela Extremadura y esta mañana ha estado aquí como un atractivo más. Como colectivo solidario este año se ha elegido a la Asociación Oncológica Extremeña, que se ha dado a conocer entre el público y ha vendido artículos para recaudar fondos.

Con música de fondo todo el rato y los payasos Brocolina (en patines) y Vacasflakas animando el ambiente, las primeras carreras han comenzado en torno a las diez de la mañana y la última, la de 10 kilómetros, a las 11.30, algo que algunos corredores han comentado que no tenía mucho sentido pues lo habitual es que la carrera larga empiece antes que la corta para hacer más ágil la prueba.

Ganadores

Los tiempos los ha medido la empresa Evedeport y en la de 5 kilómetros (467 inscritos) el ganador ha sido Carlos González Rivera, que ha corrido a 3'05« el kilómetro seguido de José Antonio Vaquero Sevilla y Karim Kadaoui Balsinhas. Gloria Guerra Morato ha sido la primera en mujeres, seguida de Elena Silva Méndez y Estefanía Cardoso Sánchez.

En la de 10 kilómetros (209 inscritos) el primero en cruzar la meta ha sido Rubén Borrego Aguilar, a 3'46« el kilómetro, seguido de Juan Parejo Fernández y Ricardo Sánchez Rico. María Soledad Pérez Serrano ha ganado en categoría femenina, un podium que han completado María del Pilar Rico Murillo y María Capataz Ledesma.