«Es un lujo circular hoy en Badajoz sin coches, solo bicicletas»

Familias, grupos de amigos, personas mayores. Pocos han sido los pacenses que este domingo se han quedado en casa. El día de la bicicleta se ... ha celebrado esta mañana en Badajoz con un recorrido de algo más de 5 kilómetros, una ruta que partió del centro comercial Carrefour, ubicado en la carretera de Valverde y que ha sido el punto de encuentro de los más de tres mil participantes.

Poco antes de las diez y media de la mañana Ana Vanesa Rodríguez llegaba con su marido y su hija a los aparcamientos del Carrefour, tras bajar sus bicicletas del coche y colocarse los cascos y guantes se acercaron a la salida para iniciar la ruta. Ana es la ciclista de la familia, ella ha sido quién ha animado a su familia a venir desde Valverde de Leganés para compartir una mañana de ciclismo en familia. «Estoy en un grupo de mi pueblo y les estoy inculcando a mi marido a y mi hija la pasión por este deporte. Citas como esta deberían celebrarse más a menudo para fomentar el uso de las bicis».

Como Ana, decenas de familias se preparaban para tomar la salida, no sin antes comprobar que no faltaba nada, el agua, las zapatillas bien atadas y alguna barrita energética por si era necesario coger fuerzas en el camino no faltaron en los grupos donde los protagonistas y los que más disfrutaron fueron los más pequeños.

Algo más de cinco minutos tardaron los ciclistas en atravesar la línea de salida del centro comericial que le llevaba a la única parte dura de la ruta, una subida, la de la avenida Marcelo Nessi, una cuesta arriba que los más rezagados subieron andando y que otros como Jesús Pérez, ciclista profesional agradecieron. «Es importante encontrarse estas pequeñas cuestas sobre todo para los más pequeños para que también conlleve algo de esfuerzo», señaló.

Tras la primera subida todo fue sobre ruedas, la avenida Sinforiano Madroñero hasta Godofredo Ortega Muñoz fue rodado, de ahí la marcha tomo rumbo al Paseo Fluvial por la calle Tomás Romero de Castilla y en menos de media hora estaban los primeros ciclistas entrando en la avenida Príncipe de Asturias para llegar a la meta, situada en el Carrefour de Valdepasillas.

J. V. ARNELAS

Las sonrisas y los choques de mano fueron los protagonistas al atravesar la línea de meta, allí esperaban a los participantes los monitores de la FMD, organizador del evento para hacer entrega de agua y una pieza de fruta.

Emocionada llegó María del Carmen Hurtado, a sus 72 años aún continúa montanado en bicicleta, aunque ahora lo hace con ayuda. «He tenido que comprarme una eléctrica, es el mejor invento que hay porque el corazón ya no es el que tenía cuando era joven. Yo he andado mucho en carretera y montaña y no quiero dejar de hacer este deporte que es tan sano», cuenta esta aficionada que acude todos los años a esta cita que asegura, le encanta.

La bici como medio de transporte

Para Maria del Carmen, la bicicleta no es solo un deporte, sino un medio de transporte, que no contamina y resta tráfico a las ciudades, «algo muy necesario hoy día». Como ella Juan Francisco Fernández acudió con una bici clásica y vestido en traje de chaqueta para reivindicar el uso cotidiano de este medio de transporte. «En una ciudad tan plana como Badajoz y con unas características de climatología y terreno tan favorables, no deberíamos estar utilizando el coche, por eso no vengo vestido con ropa deportiva», apostilló.

Un uso que aseguró, puede hacerse ahora con más seguridad que hace unos años gracias a los nuevos carriles bicis que se están creando en la ciudad.

La de Fernández fue de las pocas bicicletas clásicas que pudo verse en la marcha, aunque no fue la única, las de montañas eran las más numerosas y en menor medida acudieron algunos con bicicletas de carretera.

Para algunos esta fue su primera ruta pedaleando. Así Elena Blanco, de apenas seis años fue acompañada de sus padres y hermanos con su propia bicicleta. «En los años anteriores la he llevado yo en la sillita trasera que colocaba a mi bicicleta, pero este verano ya ha aprendido a montar ella sola«, relataba su padre, Pedro Blanco.

Una mañana familiar que ha transcurrido sin incidentes y que el concejal de deportes, Juan Parejo ha señalado de éxito. «Se habían retirado más de dos mil dorsales, pero ha venido mucha gente sin él por lo que calculo que hemos superado los tres mil participantes». En cuanto al transcurso de la ruta aprovechó para agradecer el trabajo de la FMD y Policía Local, que fueron los encargados de guiar el recorrido y ha afirmado que con este tipo de celebraciones Badajoz recupera la normalidad en esta jornada tras los años de pandemia.

Una jornada que ha concluido con la entrega de camisetas y el sorteo de regalos entre ellos diez bicicletas, que ha sido el colofón a una mañana de ciclismo y convivencia.