'Let it be' trae a los Beatles al López de Ayala

José Luis Arroyo lidera el grupo Let it be.

La terraza del López de Ayala acoge hoy, a las 22.00 horas, 'Una antología Beatles', un espectáculo de Let it be, un grupo pacense ... comandado por José Luis Arroyo que rememora la música del cuarteto británico. Un concierto repleto de sensaciones que surge desde la emoción que une a millones de seres humanos de todo el mundo que aprendieron a amar, a ser rebeldes, a buscar la luz, a desear la paz, y a navegar por sueños. Nuestro mundo no sería igual sin Paul, John, George y Ringo y sin su universo musical. Entradas: 10 euros

