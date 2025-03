Un juzgado de Badajoz abre diligencias por extorsión por el premio de 17 millones de la ONCE

El juzgado de Instrucción Número 1 de Badajoz ha abierto diligencias por un presunto delito de extorsión relacionado con el premio extraordinario de la ONCE ... del 5 de mayo, dotado con 17 millones de euros a un único décimo.

Existen tres investigados por estos hechos, aunque no se descarta que puedan ser más o que cambie la situación de algunas de las personas que inicialmente se encuentran en investigación. De momento, ninguna de estas personas ha sido puesta bajo la autoridad judicial en calidad de detenido.

Como medida, el juzgado ha decidido bloquear las cuentas bancarias en las que están depositadas dos terceras partes del premio. Esto es, 11,2 millones de euros de los 17 millones.

La investigación por extorsión está abierta, el juez está tomando declaraciones y practicando pruebas.

Como publicó ayer HOY, el principal agraciado del sorteo se ha marchado de Badajoz y se ha llevado a su familia con él. Se encuentra en paradero desconocido.

La Policía no aporta datos, aunque HOY ha podido saber que el afortunado que adquirió el décimo inicialmente ha denunciado que varias personas que él ya conocía llegaron a amenazarle con un arma para que repartiera el premio, primero a medias y luego en tercios. Estos trataron de conseguir un documento legal que lo acreditara contratando a un abogado.

Tras una sucesión de testificaciones, se han iniciado diligencias y ha habido una persona detenida que fue puesta en libertad sin llegar al juzgado.

Hay que recordar que al día siguiente del sorteo, la viuda del hombre que murió tiroteado el 29 de febrero en el bar Vaquerizo de Badajoz afirmó ser ella la agraciada. La supuesta noticia fue difundida por ella, que publicó en su perfil de las redes sociales una fotografía en la que aparece junto a otras dos personas mostrando el billete agraciado con el premio.

Esa publicación iba acompañada de un texto en el que se hacía referencia a lo sucedido. «Ahora sí la suerte me sonríe. 17 millones de euros. Qué os parece!!!! Me lo has enviado tú cariño, lo que hoy te pedía luz, que enviaras ayuda y esto has sido tú».

El juzgado y la Policía colaboran para esclarecer todas las circunstancias que rodean a la concesión del premio extraordinario de la ONCE, que cayó íntegramente en la barriada de San Roque. Los cien décimos del 96124 se vendieron en un bar de esta barriada. 99 fueron agraciados con 40.000 euros cada uno de ellos, y uno más recibió el premio gordo, los 17 millones de euros que están bajo investigación.