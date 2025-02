La viuda del hombre tiroteado en el restaurante Vaquerizo asegura haber ganado los 17 millones del cupón

17 millones de euros. Ese es el premio que asegura haber ganado la viuda del hombre que murió tiroteado hace escasas semanas en el ... bar Vaquerizo de Badajoz. La supuesta noticia ha sido difundida por la propia agraciada, que ha publicado en su perfil en las redes sociales una fotografía en la que aparece junto a otras dos personas mostrando el billete agraciado con el premio.

La aparición de esa publicación ha causado sorpresa en el barrio de San Roque y en toda la ciudad de Badajoz, donde se preguntan si es cierto el contenido de la publicación, que va acompañada de un texto en el que se hace referencia a lo sucedido. «Ahora sí la suerte me sonríe. 17 millones de euros. Qué os parece!!!! Me lo has enviado tú cariño, lo que hoy te pedía luz, que enviaras ayuda y esto has sido tú».

Varias personas consultadas por HOY han confirmado que lo que se publica en la red social es cierto y que tiene en su poder ese boleto con el número 96124. Igualmente han señalado que además del cupón premiado con los 17 millones de euros también posee algún cupón premiado con 40.000 euros.

En todo caso, el cupón de la ONCE no solo ha repartido la suerte a estos vecinos. También otros clientes del bar Nuevo Betis de San Roque han resultado agraciados en un sorteo que ha devuelto la sonrisa a un buen puñado de vecinos de la zona.

El bar que ha repartido la suerte se encuentra en la esquina de la calle Trujillo con la calle José Macón, donde se ha vendido casi la totalidad de los 100 cupones premiados en el sorteo extraordinario de la ONCE del Día de la Madre con el número 96124.

Uno de esos cupones está premiado con 17 millones de euros y los otros 99 billetes, con 40.000 euros cada uno de ellos.

Entre 60 y 70 clientes fijos que acuden con mucha frecuencia al bar son los agraciados del resto de boletos. Hay agraciados que habían comprado un décimo, pero otros llevan, dos, tres y hasta seis. También había quien compartía el boleto con amigos o familiares.

La alegría estaba ayer escrita en este bar de San Roque, donde muchos vecinos se acostaron el domingo sabiendo que el cupón de la ONCE les había dejado un premio que no alcanzaban a imaginar.