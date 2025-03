El agraciado con 17 millones de la ONCE se marchó de Badajoz tras recibir coacciones

El principal agraciado del sorteo extraordinario del Día de la Madre de la ONCE, que tuvo lugar el pasado 5 de mayo, ha denunciado coacciones ... para repartir el premio ante la Policía Nacional. El número de la suerte fue el 96124 y aquel décimo, que tuvo la serie 094, fue agraciado con 17 millones de euros.

Según testificó a la Policía, varias personas que él ya conocía llegaron a amenazarle con un arma para que repartiera el premio, primero a medias y luego en tercios, para lo cual trataron de conseguir un documento legal que lo acreditara contratando a un abogado.

El agraciado, luego convertido en víctima, ha denunciado los hechos, por lo que parte del dinero ha sido bloqueado.

Tras una sucesión de testificaciones, se han iniciado diligencias, y ha habido una persona detenida. Posteriormente, fue puesta en libertad, mientras que la persona que ha recibido las coacciones se ha marchado de Badajoz llevándose a su familia, según han confirmado varios conocidos. Se encuentra en paradero desconocido.

Fuentes oficiales de la Policía Nacional no aportan datos sobre este caso.

Hay que recordar que al día siguiente del sorteo, la viuda del hombre que murió tiroteado el 29 de febrero en el bar Vaquerizo de Badajoz afirmó ser ella la agraciada. La supuesta noticia fue difundida por ella, que publicó en su perfil de las redes sociales una fotografía en la que aparece junto a otras dos personas mostrando el billete agraciado con el premio.

Esa publicación iba acompañada de un texto en el que se hacía referencia a lo sucedido. «Ahora sí la suerte me sonríe. 17 millones de euros. Qué os parece!!!! Me lo has enviado tú cariño, lo que hoy te pedía luz, que enviaras ayuda y esto has sido tú».

Existe una investigación abierta para esclarecer la denuncia y las circunstancias que rodean el décimo premiado hace un mes.