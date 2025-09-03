El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
Es poco probable que haya conformidad porque al menos dos de los imputados mantienen su inocencia
Badajoz
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:09
El 19 de septiembre se celebrará en Badajoz uno de los juicios más esperados en la ciudad, el que determinará la responsabilidad de ... los tres menores acusados del asesinato de su cuidadora, Belén Cortés, en un piso tutelado el pasado 9 de marzo.
El juicio será a puerta cerrada al tratarse de un proceso con menores implicados. En principio se ha fijado para una sola sesión ese viernes, pero podría alargarse a la siguiente semana, ya que están citadas una treintena de personas entre peritos, forenses y testigos.
Según ha podido saber HOY las partes creen que no habrá conformidad antes del juicio, es decir, no se cerrará con un trato entre la Fiscalía de Menores y los imputados. Esto se debe a que al menos dos de los procesados, el menor de 15 años y la joven de 17, mantienen su inocencia. En concreto José Duarte, abogado defensor del menor de 15 años, descarta la conformidad porque mantiene que buscará que su defendido sea declarado inocente.
Uno de los testimonios más importantes el próximo 19 de septiembre será el del cuarto menor que vivía en la casa tutelada de la Urbanización Guadiana. Este joven huyó de la vivienda y fue a otro piso tutelado para dar la voz de alarma. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos solo se pudo confirmar la muerte de la cuidadora.
Los hechos y los cargos
Los hechos ocurrieron la noche del 9 de marzo poco después de que Belén Cortés comenzase su turno a las ocho de la tarde. Dos de los menores, el de 14 y el de 15 años, habían regresado de una fuga de una semana solo 24 horas antes. Atacaron a su cuidadora en el piso superior cuando trataban de volver a marcharse. Recibió golpes y fue asfixiada. Además se llevaron varios objetos suyos y huyeron hacia Mérida con el coche de la víctima.
Por estos hechos la Fiscalía pide 6 años de prisión para los varones por asesinato y 5 para la joven de 17 años por complicidad. Además se enfrentan a cargos por robo y el de 15 a un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné.
La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, solicita penas más duras, de seis años para los varones y de ocho para la menor. También reclaman una indemnización de medio millón de euros a la Junta de Extremadura como responsable de la supervisión de estos menores cuando ocurrieron los hechos.
