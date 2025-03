Un juez anula la sanción de 18.667 euros a la Dehesilla por construir una rotonda en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz tendrá que devolver los 18.667 euros a la asociación de propietarios de la Dehesilla del Calamón, que construyó una rotonda ... sin licencia para regular el tráfico en dos de sus calles. Además, impone las costas al Ayuntamiento en una sentencia contra la que no cabe recurso.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 anula la sanción al estimar la caducidad del procedimiento sancionador. En una sentencia con fecha 11 de abril, el juez da la razón a los vecinos. Estos argumentaban que la Policía Local levantó acta de inspección el 28 de febrero de 2018 y no fue hasta el 12 de marzo de 2021 cuando el Ayuntamiento acordó iniciar el expediente sancionador.

El juzgado determina que el Ayuntamiento no ha «justificado mínimamente el lapso temporal de más de dos años sin actuación administrativa». Para este argumento, el juzgado se apoya en otra sentencia del Tribunal Supremo.

Los vecinos, representados por el abogado Luis Díaz-Ambrona, habían recurrido con otro argumento más. Es la vulneración del principio de proporcionalidad de la sanción. Urbanismo le había multado con 18.667 euros por ejecutar una obra que el Ayuntamiento valoró en 1.380 euros. En este punto, añadían que el objetivo de la obra era evitar accidentes de tráfico que se daban con cierta frecuencia en el cruce de la calle tercera con la avenida sexta.

El juzgado no entra a valorar este aspecto, dado que anula la sanción por caducidad de las actuaciones.

El Ayuntamiento, por su parte, defendió que los vecinos habían cometido una infracción grave con una actuación aislada de urbanización no incluida en un proyecto de urbanización. Al no entenderla como leve, consideran que no era posible la prescripción.

En el fondo de esta denuncia subyace el problema de los núcleos urbanos secundarios (NUS), dado que la Dehesilla del Calamón es una de las 21 urbanizaciones que se encuentran en situación alegal. Desde 2007, el Ayuntamiento no concede licencias de obras porque el Plan General Municipal (PGM) obliga a todas estas urbanizaciones a regularizar la situación, para lo que deben presentar planes parciales y programas de ejecución. Sin este último documento no pueden realizar obras de urbanización, como una rotonda.

El suelo en el que se desarrolla la Dehesilla del Calamón es suelo urbano no consolidado. Sus propietarios no han iniciado los trámites urbanísticos para regularizar la situación. Quienes llevan ya bastante tiempo metidos en trámites son los vecinos de Campomanes, cuyos esfuerzos marcarán la senda al resto de núcleos vecinales si logran la regularización.

Pero, como se ha señalado antes, el juzgado no entra a valorar más aspectos que la caducidad de las actuaciones por el tiempo que pasó entre el acta de la Policía Local en 2018 y el inicio del expediente sancionador en 2021.

Otros dos procedimientos

Los vecinos tienen dos procedimientos más abiertos con el Ayuntamiento.

Uno de ellos tiene la vista judicial fijada para este mes. Consiste en el recurso a la orden de demolición de la rotonda, que es un expediente paralelo a la sanción. Es muy probable que la sentencia de este procedimiento sea similar a esta de la sanción por el mismo motivo de caducidad.

El tercer expediente se debe a la construcción de un muro en uno de los accesos para evitar que personas ajenas a la urbanización usaran los caminos. Este se encuentra pendiente de resolución, dado que el Ayuntamiento vuelve a incidir en que los vecinos no tenían licencia por ser un NUS.