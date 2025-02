Las inmobiliarias no tienen pisos para alquilar a los universitarios

Apenas falta un mes para que Irene Montaño regrese a Badajoz. Esta joven de Don Benito, que el próximo curso estudiará su último año de ... carrera en la Facultad de Comunicación, se ha encontrado este verano con una gran dificultad para encontrar piso de alquiler. «Me sorprendió muchísimo la situación, apenas veía pisos y los pocos que encontraba tenían precios más propios de ciudades como Madrid y Barcelona», subraya.

Una situación que afecta directamente a las inmobiliarias, que este año apenas tienen pisos para ofrecer a los estudiantes. De hecho, en lo que va de verano el agente inmobiliario de García&Márquez, Francisco Casellas, tan solo ha cerrado un contrato de alquiler de piso para estudiantes en Badajoz. «El mercado del alquiler está muy mal, pero el de estudiantes lo tenemos prácticamente perdido porque hay muy poca oferta y mucha demanda», sentencia Casellas, quien apunta que este año ofrecen un 90% menos de pisos para estudiantes que el año anterior.

Pese a que la oferta es muy baja, la demanda de este tipo de inmuebles es muy elevada, y esto ha provocado que los precios se hayan disparado. «Ante esta situación ocurre cierto abuso, porque hay propietarios que saben que con tan pocas opciones van a alquilar fácilmente, y aprovechan para aumentar el precio», destaca Cristina Alejandro desde la inmobiliaria Urbaniza2.

Pisos de 800 euros

Precisamente esta es otra de las empresas que no dispone de pisos para estudiantes universitario. «Todo ha ido a peor desde hace tres años, nos llegan muchos estudiantes buscando piso para el próximo curso y no tenemos nada para ellos», apunta.

La subida de 100 euros en el alquiler fue lo que empujó a Irene y a sus compañeros a buscar un nuevo piso.

Hasta ahora habían vivido en Valdepasillas, en un inmueble de cuatro habitaciones que les costaba 700 euros, y por el que el próximo curso les piden 800. «No estábamos dispuestos a pagar tanto así que nos pusimos a buscar otros pisos. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que sería imposible encontrar uno para vivir todos. Es más fácil encontrar habitaciones vacías en pisos ocupados», aclara la estudiante.

Los últimos datos que recoge el INE apuntan que entre 2015 y 2022 el precio del alquiler en Badajoz capital ha subido un 12,8%. Por tanto, no incluye lo sucedido en 2023 y 2024, dos años en los que el aumento ha seguido. Por eso Irene se siente afortunada, pues aunque no es de las estudiantes que menos pagan, ha conseguido un piso por 650 euros, cuando lo normal es que cuesten entre 700 y 800 euros en Valdepasillas. «Esta zona siempre ha sido la favorita por los estudiantes, ahora les sirve cualquiera porque no hay mucho para elegir», cuenta Cristina Alejandro.

Desde Inmopol perciben que la tendencia de muchos propietarios es vender. «Hay poca estabilidad económica y muchos están vendiendo. Otros prefieren alquilar a funcionarios o sanitarios», zanjan.

Valdepasillas, la zona preferida de los estudiantes 1 Este barrio es la zona favorita de los estudiantes que llegan a Badajoz, que hasta ahora buscaban esta zona para alojarse. Una tendencia que la subida del alquiler está cambiando, ya que según el portal inmobiliario Idealista, el alquiler del metro cuadrado en la ciudad se sitúa en 7,6 euros. Un precio que no afecta igual a este barrio que a otros donde el alquiler suele estar más bajo, como la zona centro o los alrededores de la Estación de Autobuses.Aún así, barrios que hasta ahora no habían sido lo habitual para los estudiantes, como San Fernando o San Roque. también son ahora una opción para ellos, que optan por vivir en estas zonas por el precio y por la escasez de inmuebles generalizada.