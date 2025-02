El Hospital Universitario de Badajoz lleva siete meses esperando la apertura de su aparcamiento

Carreras, bocinazos, mucho estrés e incluso algunas peleas. El acceso al Hospital Universitario de Badajoz es un caos desde hace dos años cuando comenzaron las obras de la nueva Facultad de Medicina. El aulario se está levantando en el antiguo aparcamiento del centro sanitario ... y el nuevo aparcamiento, en el lateral, debía abrir hace siete meses, pero sigue sin fecha de apertura.

El nuevo aparcamiento, con 784 plazas, aliviaría el grave problema de falta de estacionamiento. La explanada del nuevo parking está prácticamente terminada. Se ha asfaltado el espacio, cuenta con un vallado y un edificio de control y se han instalado farolas. Solo falta pintar las plazas e instalar las marquesinas para la sombra, pero esta infraestructura no abre y no hay explicación al respecto. Tampoco está finalizado el nuevo helipuerto que debería construirse al lado y unirse con Urgencias a través de una pasarela.

HOY ha consultado a la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura, pero no ha obtenido respuesta sobre este retraso ni una fecha para su posible solución.

«Esto es tercermundista. He dado vueltas durante 35 minutos y al final he tenido que dejar que mi madre subiese la consulta sola», se quejaba ayer Marcos Dalama que había llegado desde La Albuera a la zona de consultas de este centro sanitario. «Ahora espero aquí», indicaba se con su coche estacionado en doble fila. «Me han pitado y me han reñido, pero no me atrevo a irme por si sale mi madre. Imagínate que le dicen algo importante y yo no estoy con ella», decía indignado.

Marcos tuvo suerte ayer porque una familia escuchó su problema y le dijo que les siguiese para cederle su plaza, ya que se marchaban. Pero, como él, a diario hay pacientes que se encuentran graves problemas para visitar el Hospital Universitario de Badajoz, y algunos de ellos incluso presentan problemas de movilidad.

Hace dos años, cuando se cerró el aparcamiento, se abrieron dos estacionamientos temporales. Sin embargo estos solares de tierra se quedan muy pequeños para acoger a las miles de personas, entre trabajadores y pacientes, que acuden cada día a este hospital, que es referente en la provincia. A las nueve y cinco de la mañana las plazas de aparcamiento ya están completas y los que llegan después deben dar vueltas en busca de un hueco.

Aparcar en el campus

En algunos casos deben ir hasta el campus universitario y caminar varios minutos hasta el hospital, en ocasiones por la carretera por el caos de tráfico. «Tenemos a mi hermana ingresada y no nos queda otra. A veces ni en la universidad hay. He tardado hasta 40 minutos en dejar el coche», se lamentaba ayer Miguel Ángel Sánchez que había aparcado en la Escuela de Ingenierías.

La situación de caos debía ser temporal. En febrero de 2022 comenzaron las obras para crear un nuevo aparcamiento. Este nuevo estacionamiento debía incluir 784 plazas para vehículos convencionales (743 coches), adaptadas (16) y para motocicletas (40), bicis (80) y eléctricos con puntos de recarga (25).

En el futuro se añadirían 183 plazas más en la parte delantera del hospital, en la explanada del actual helipuerto. Este espacio se liberará cuando se inaugure el nuevo helipuerto, que está incluido en la obra parada y sin fecha de inauguración.

El nuevo parking, cuando se abra finalmente, tendrá también un edificio de control para facilitar su gestión. La estructura incluirá almacenes y baños públicos. Esto evitará la aparición de gorrillas, ya que el aparcamiento será gratuito y estará abierto las 24 horas.

El aparcamiento estará dotado con marquesinas de sombra, que aún no se han instalado, y se aunque está construido en una única planta, existe la posibilidad de añadirle una segunda en un futuro. Podría ser necesario, ya no que no solo hay demanda en la zona para estacionar en el hospital. También hay cada vez más vehículos que van al parque tecnológico que está en la misma calle.