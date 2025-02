La falta de aparcamiento provoca atascos en las consultas del Universitario

La acera que está a las puertas de las consultas externas del Hospital Universitario de Badajoz es el único lugar en el que Juan Antonio ... García ha podido aparcar su taxi.

Este conductor va todos los días desde Montijo hasta el hospital para trasladar a los pacientes que tienen aquí sus citas médicas. «Pararme en la acera o en doble fila es la única solución para poder aparcar el taxi. Conmigo viene gente con problemas de movilidad, no puedo dejar el coche a 500 metros de aquí, por eso lo dejo en la acera o en doble fila», explica.

El taxista cuenta que el problema con los aparcamientos no es nuevo, pero que se ha agravado con las obras de la nueva Facultad de Medicina porque ha restado aparcamientos.

Llegar al hospital a partir de las nueve y media de la mañana es un caos, cuenta el taxista. «Esto es cuestión de supervivencia. Los dos parkings de tierra que hay están llenos desde las nueve de la mañana y cada uno aparca donde puede. Soy consciente que estoy mal aparcado. Por eso no me separo del coche y si me tengo que quitar me quito», aclara.

Juan Antonio no es el único que aparca frente a las consultas externas porque no encuentra aparcamiento. Luisa Suárez tampoco tiene dónde dejar su coche y ha decidido esperar dentro del vehículo a su marido, que fue para realizarse una radiografía.

«La única opción que tengo es dejar el coche en la Universidad, somos mayores y tenemos problemas de rodilla, no voy a aparcar tan lejos», señala esta mujer.

A Luisa no le parece bien que se utilicen los aparcamientos más cercanos para construir la Facultad de Medicina. Antes de iniciar las obras gran parte de los pacientes que acudían al médico dejaban sus coches en el solar que hay frente a Consultas Externas y que se cerró hace 21 meses para poner en pie el nuevo centro de la UEx donde se formarán los futuros sanitarios.

Nuevo parking

Para cubrir esta falta de espacio el SES ha construido un parking asfaltado junto a las Consultas Externas. Se estima que este nuevo área de aparcamiento, que ya debería estar prestando servicio, tendrá alrededor de 700 plazas. «Ahí está el parking nuevo, aún sin abrir. Tenemos que venir dos horas antes para encontrar sitio y aún así muchas veces perdemos la cita», cuenta Luisa.

Ampliar El SES ha construido un parking asfaltado junto a las Consultas Externas. Se estima que este nuevo área de aparcamiento, que ya debería estar prestando servicio, tendrá alrededor de 700 plazas. HOY

Pese a que la explanada en la que irán los nuevos aparcamientos se ve terminada, aún no se ha puesto en funcionamiento. Tras contactar con el SES para conocer cuando se pondrá en uso, HOY no ha obtenido respuesta.

El nuevo aparcamiento es un servicio que le urge a muchos pacientes, reclama el familiar de uno de ellos mientras le espera con los cuatro intermitentes encendidos. Su coche está en doble fila, taponando la salida de otros dos que están aparcados en batería, por este motivo espera a su hijo en la calle, junto al coche, en lugar de acompañarle a su cita médica.

«Esto está mal no, peor. Mi hijo viene para ponerse un tratamiento, no está en condiciones de andar mucho. Estamos esperando que abran los aparcamientos nuevos, que deberían haber estado hechos hace mucho tiempo», reclama.

Tras veinte minutos dando vueltas alrededor del área hospitalaria Remedios y Trinidad Vázquez han conseguido un hueco en el aparcamiento de tierra que se encuentra junto a la cafetería de la Facultad de Medicina.

«Estamos esperando que abran los aparcamientos nuevos, pero no creo que sólo con estos se solucione el problema»

«A la dificultad de encontrar donde aparcar se le suma que cada vez que vengo me llevo un golpe en el coche. Y todo porque metemos docientos coches en un aparcamiento que tiene cien plazas», relatan.

Corriendo baja Juan de su coche, lleva más de media hora intentando aparcarlo y llega tarde a la operación de su madre. Unas carreras que se repiten a diario en este entorno y que José Suárez espera que se solventen con más aparcamientos y considera que el nuevo que está por abrir no es suficiente.

«Es un área de salud muy extensa, abarca gente de muchos pueblos y especialidades que no hay en otros hospitales de la región, aquí vienen todos los días miles de personas. A ver si ahora el nuevo gobierno nos da una solución».