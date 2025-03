Los pacientes denuncian el caos para aparcar en el Hospital Universitario de Badajoz El aparcamiento asfaltado que está construyendo el SES aún no se ha abierto y los temporales se quedan pequeños

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 30 de enero 2023, 07:25 | Actualizado 12:04h.

Marisa tenía consulta a las 9.20, pero a a las 9.25 estaba corriendo por la carretera, por la avenida de la Investigación, desesperada ... hacia el edificio de Consultas Externas del Hospital Universitario. A la vuelta, más tranquila porque no perdió la vez de su médico, esta vecina de La Codosera explicaba que había llegado a Badajoz a las 8.45. «Pensé que tenía tiempo de sobra, pero era imposible aparcar, los aparcamientos tenían cola y al final he llevado el coche a la universidad y he vuelto corriendo».

Su carrera de este miércoles representa la angustia y el enfado de muchos pacientes que cada día se enfrentan al caos que se forma en el Universitario de Badajoz. Apartar en este hospital pacense siempre ha sido complicado. El Universitario no solo atiende a pacientes de Badajoz, sino que es un centro sanitario de referencia para toda la comarca e incluso el único en algunos tratamientos a nivel regional. Por eso recibe a diario a miles de personas. «Vengo todos los meses y aparcar es horrible. Tardo una hora en viajar desde Zahínos y más de media hora en poder dejar el coche» Manuel Toscano, Paciente «Lo he intentado en los dos aparcamientos, he dado vueltas y nada. Tengo la consulta en 10 minutos y estoy en la cola, espero no llegar tarde» Juana María Hernández, Paciente Las plazas de aparcamiento que hay en los alrededores del centro hospitalario son muy escasas, apenas unas 500. Normalmente la mayor parte de los pacientes aparcaba en el solar de tierra delante del edificio de las Consultas Externas. Sin embargo ese terreno está cerrado desde hace 16 meses, ya que se está construyendo la nueva Facultad de Medicina en este espacio. Para sustituir este aparcamiento el SES está construyendo un parking asfaltado con unas 700 plazas. Sin embargo, aún no hay fechas para que se abra. Noticia Relacionada El SES retrasa la apertura del nuevo aparcamiento a mayo Mientras la Junta ha habilitado dos aparcamientos temporales, que son de pago y están vigilados. Entre ambos suman 400 plazas. Estos estacios abren a las 7.20 de la mañana y una hora después ya están llenos. El 90% de los que estacionan dentro son personal del hospital y estudiantes de Medicina que no van a mover el coche en toda la jornada. Los conductores hacen cola en sus accesos, a veces hay hasta una veintena de coches parados delante, lo que colapsa los viales que rodean el centro sanitario. Desde las nueve de la mañana la situación es caótica. Hay atascos, coches dando vueltas, pitidos y muchas carreras para no llegar tarde al médico. «Nunca había visto algo así, es extremo», se lamentaba ayer uno de los conductores que hacía cola para intentar conseguir una plaza en los aparcamientos temporales, Luis Pessini. Tras él, en otro vehículo, estaba Manuel Toscano que llegaba al Hospital Universitario desde Zahínos. En su caso viajó con tiempo porque visita este centro todos los meses y sabe muy bien lo difícil que es aparcar. Llegar desde su pueblo le supone una hora de viaje «y aparcar por lo menos otra media hora o más. Es muy complicado». «A veces ni puedo aparcar, tengo que dejar el coche como puedo y subir a consulta, No es normal», se lamenta Toscano. Juana María Hernández también estaba ayer en la cola de 16 coches para esperar a que alguien se marchase, con ansiedad porque le quedaban 10 minutos para su consulta y temía entrar tarde. «He estado primero aquí y me he ido, luego en el otro aparcamiento, también lleno y dando vueltas y he vuelto aquí a ver si consigo aparcar», decía nerviosa. Muchos pacientes, ante la imposibilidad de aparcar, llevan sus coches al Cuartón Cortijo o el campus universitario y van caminando hasta el hospital. Al principio tenían que hacerlo por la carretera, pero hace unos meses el SES colocó unas vallas como recorrido seguro. Los afectados urgen a que el aparcamiento asfaltado se abra lo antes posible y que, además, se dejan también abiertos los te mporales. Las obras de parking han costado 3,4 millones de euros. Incluirán un helipuerto. Cuando esté operativo se ganarán otras 180 plazas, las que ocupa el helipuerto actual. El nuevo aparcamiento también incluirá un edificio de control para facilitar su gestión, que tendrá almacenes y baños públicos.

